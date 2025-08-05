Igor Crnadak: SNSD-ova vlast se gasi i svakim danom je sve slabija

Potpredsjednik Partije demokratskog progresa (PDP) Igor Crnadak izjavio je da je trenutni politički trenutak u Republici Srpskoj "kraj jedne velike epohe"“ i da se vlast Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) ubrzano urušava.

– Ovo je kraj velike epohe, SNSD-ova vlast se gasi i svakim danom je sve slabija. Počeo je kraj SNSD-a u Republici Srpskoj. Opozicija mora da iskoristi ovaj istorijski trenutak – poručio je Crnadak.

"Politički nokaut"

Komentarišući posljednju konferenciju za medije Željke Cvijanović i Srđana Amidžića, Crnadak je rekao da je ona djelovala kao "obilježavanje 40 dana".

– Bilo je toliko tužno. Jasno se vidjelo da su politički nokautirani. Cvijanović je samo izašla da kaže ono što je morala. Pitanje je da li uopće postoji iskrena želja za formiranjem zajedničke vlasti, a i ako postoji, svi znamo da to nije izvodljivo. Nije normalno da pozovete opoziciju u vladu nacionalnog jedinstva, a zatim napadate našeg delegata da je izabran nelegalno – rekao je Crnadak za N1.

Ništa od dogovora

Istakao je da opozicija nema šta da traži u dogovorima sa SNSD-om:

– Ne možemo preko noći zaboraviti sve one kumovske zgrade, firme poput Prointera i Viadukta, Serdarove poslove, i sjesti s njima za isti sto samo da bi neko dobio funkciju. Nećemo im biti paravan.

Dodao je da vjeruje kako će Predsjedništvo PDP-a na sjednici u četvrtak donijeti odluku da se ne ulazi u vlast sa SNSD-om.

– Osjeća se to i u Banjoj Luci i među našim članstvom – nisu za bojkot izbora, ali ni za ulazak u vlast s ovim režimom.

Komentarišući izjavu gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da PDP možda neće izaći na prijevremene izbore, Crnadak kaže:

– Treba biti mudar. Ovo su dani u kojima se donose važne odluke za narod i za RS. Uvjeren sam da će PDP uraditi ono što je u interesu građana, a ne Milorada Dodika.

"Dodatni znak slabosti"

Govoreći o dešavanjima na sjednici Predsjedništva SNSD-a, Crnadak navodi da je sukob među njihovim klanovima dodatni znak slabosti:

– Teške riječi, svađe, podjele... Nema više nikoga ko može ozbiljno da mobiliše sve glasače SNSD koalicije. Mi kao opozicija moramo pokazati samopouzdanje.

Crnadak koristi slikovit primjer:

– Kao da vas neko 20 godina tuče štapom, i onda mu taj štap ispadne iz ruke. Šta ćemo? Da mu ga vratimo? Nemamo pravo dati im još godinu. Za to vrijeme će prodati još dvije zgrade kumovima, Viadukt će dobiti nove poslove, a Prointer nove ugovore.

Naglasio je da se izbori moraju raspisati u roku od 90 dana i da opozicija mora preuzeti odgovornost za novu epohu.

Crnadak je otkrio da je prethodnog dana dobio veliki broj poruka podrške od građana:

– Ljudi mi prilaze i kažu: "Je li moguće da je napokon gotovo? Nemojte ovo propustiti!"

Poziv opoziciji

Poziv SNSD-a opoziciji da uđe u zajedničku vlast nazvao je "smiješnim", a komentarišući zaključak o pasivnoj prisutnosti u institucijama i izostanku podrške evropskim integracijama, poručio:

– Ljudi koji nose odgovornost moraju shvatiti šta se dešava. Očekujem da u roku od sedam dana čujemo da je Borjana Krišto uputila ime Nebojše Vukanovića za ministra bezbjednosti. Ako je HDZ iskren i poštuje zakon, to je sljedeći logičan korak.

O Dodikovim budućim potezima Crnadak kaže da se „ne naslađuje“, ali ističe da je SNSD „u nokautu“:

– Mitinge su morali otkazivati, skupštine pomjerati. Bokserskim riječnikom – gard im je spušten, ruke su dole. Gotova priča. Šta god da sad izjave, to je samo pokušaj da udahnu malo energije članstvu. Imaće oni kandidata, ali važnije je šta ćemo mi uraditi.