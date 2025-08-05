Demokratska fronta traži tumačenje Kristijana Šmita: Može li Milorad Dodik ostati na čelu SNSD-a

S obzirom na drugostepenu, pravosnažnu, presudu Suda BiH u slučaju Dodik i očekivanu odluku CIK BiH u smislu provođenja dijela te odluku, DF zahtjeva od Visokog predstavnika Šmita (Schmidta) obavezujuće tumačenje njegove odluke kojom je izmijenio Krivični zakon BiH a kojom je regulisao da lice pravosnažno osuđeno na zatvorsku kaznu ne može obavljati službenu funkciju u bilo kojem organu koji se finansira iz javnih sredstava (budžeta).

U saopćenju iz ove stranke, imajući u vidu da je Šmit zabranio finansiranje SNSD-a iz bilo kojeg budžeta, očekuju od visokog predstavnika i izjašnjenje da li Milorad Dodik može ostati na čelu SNSD-a jer se trenutno ta stranka ne finansira iz budžeta.

- Ukoliko se Šmit ogluši o ovaj zahtjev i Milorad Dodik ostane predsjednik SNSD-a zadržavajući svu moć koja mu omogućuje nastavak iste politike kao i do sada, bojimo da se da ćemo jedino moći reći kako se u suštini ništa nije promijenilo. Dodik ostaje nezaobilazan faktor političkog haosa u BiH. Moguće čak i goreg haosa od trenutnog – navode iz DF-a.