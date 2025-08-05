Dok uhljebi upravljaju Pionirskom dolinom: Fotografije lavova sve govore

Slike lavova iz Pionirske doline koje su se danas proširile društvenim mrežama izazvale su nelagodu. I s pravom. Nisu to one dirljive slike starenja u dostojanstvu, već bolne slike životinja koje su stare, zaboravljene, zanemarene.
Lavica Sarajčica ima 19 godina. Lav Rily 15. Da, starost kod lavova dolazi ranije nego kod ljudi. Ali ono što još brže dolazi – kad u institucije stavite ljude koji nemaju šta da traže u njima – jeste sistemska propast.
Na čelu sektora koji upravlja Pionirskom dolinom i zoološkim vrtom nalazi se Amer Mudželet – po struci sociolog, po funkciji čovjek koji bi trebao razumjeti potrebe životinja, planirati investicije i unapređivati jedan od najosjetljivijih prostora za odmor i edukaciju u Sarajevu. U stvarnosti? Još jedno političko imenovanje, bez pokrića.
Kada se u važne javne ustanove, koje upravljaju živim bićima, postavljaju ljudi bez elementarnog znanja i iskustva, ne treba se čuditi što lavica jedva stoji, a lav se jedva kreće.
A sistem je zatvoren, umrežen, raspoređen. Mudželet nije sam u toj priči. Njegova supruga je članica Nadzornog odbora Turističke zajednice Kantona Sarajevo – također politički imenovana. Dvoje ljudi iz iste porodice, na dvjema funkcijama u važnim javnim institucijama. Ni jedno ni drugo ne dolaze iz sektora kojim upravljaju.
Lavovi nisu ni projekat ni eksponat – oni su živa bića. I nisu krivi što su završili kao simbol političkog uhljebljavanja. Kada djeca danas prođu pored kaveza i vide lavicu koja više sjedi nego hoda, pogled izgubljen, tijelo izmoreno – neka neko objasni toj djeci da je to rezultat brige. Jer to izgovaraju oni koji se brane od javnosti. Neka neko objasni građanima da je ovo slika „uspjeha“, a ne posljedica dugogodišnje nebrige.
I sve dok se na ključne pozicije budu postavljali partijski vojnici, umjesto stručnjaka – gledat ćemo tužne lavove, prazne parkove i institucije koje ne služe nikome osim sebi samima. A kad neko naredni put postavi pitanje zašto mladi bježe iz ove zemlje – dovoljno će biti da pokažemo fotografiju Sarajčice. I da kažemo: Zbog ovoga.
Inače, Mudželet je planiran i za uhljebljenje na poziciju direktora Toplana Sarajevo, no nakon objava "Avaza" da je riječ o čovjeku koji nema ni dana iskustva u toj oblasti, sam se povukao.