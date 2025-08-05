Dok uhljebi upravljaju Pionirskom dolinom: Fotografije lavova sve govore

Slike lavova iz Pionirske doline koje su se danas proširile društvenim mrežama izazvale su nelagodu. I s pravom. Nisu to one dirljive slike starenja u dostojanstvu, već bolne slike životinja koje su stare, zaboravljene, zanemarene.

Lavica Sarajčica ima 19 godina. Lav Rily 15. Da, starost kod lavova dolazi ranije nego kod ljudi. Ali ono što još brže dolazi – kad u institucije stavite ljude koji nemaju šta da traže u njima – jeste sistemska propast.

Na čelu sektora koji upravlja Pionirskom dolinom i zoološkim vrtom nalazi se Amer Mudželet – po struci sociolog, po funkciji čovjek koji bi trebao razumjeti potrebe životinja, planirati investicije i unapređivati jedan od najosjetljivijih prostora za odmor i edukaciju u Sarajevu. U stvarnosti? Još jedno političko imenovanje, bez pokrića.

Kada se u važne javne ustanove, koje upravljaju živim bićima, postavljaju ljudi bez elementarnog znanja i iskustva, ne treba se čuditi što lavica jedva stoji, a lav se jedva kreće.