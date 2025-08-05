Zaharova vrijeđala Šmita zbog presude Dodiku i najavila reakciju Rusije: "Neizabrani prevarant i korisni idiot Berlina i Londona"

Portparolka ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova nazvala je pravosnažnu presudu protiv predsjednika RS Milorada Dodika kao "nezakonito krivično gonjenje".

- Duboko smo razočarani nepravednom i antidemokratskom odlukom apelacionog vijeća suda Bosne i Hercegovine, koje je 1. avgusta potvrdilo ranije donesenu apsurdnu presudu o krivici u izmišljenom krivičnom predmetu protiv Predsjednika Republike Srpske (Bosna i Hercegovina) Milorada Dodika.

Već smo više puta istakli da je krivično gonjenje legalno izabranog šefa srpskog entiteta BiH "naređeno“ od strane snaga koje nemaju ništa zajedničko ne samo sa Temidom, već ni sa samom Bosnom i Hercegovinom, a usmjereno je isključivo na uklanjanje sa političke scene nepoželjnog lidera koji se dosljedno protivi zapadnom neokolonijalizmu. Podsjetimo da se Milorad Dodik u suštini optužuje za savjesno ispunjavanje svojih dužnosti u skladu s Ustavom Republike Srpske. Nezadovoljstvo je uzrokovano njegovim odbijanjem da se pokorava pseudo-zakonu koji je "usvojio" neizabrani prevarant - njemački državljanin Kristijan Šmit, koji se predstavlja kao "visoki predstavnik" u Bosni i Hercegovini, a zapravo je takozvani korisni idiot Berlina i Londona, koji tvrdoglavo nastavljaju smatrati Bosnu i Hercegovinu svojim protektoratom - istakla je Zaharova.