Zaharova vrijeđala Šmita zbog presude Dodiku i najavila reakciju Rusije: "Neizabrani prevarant i korisni idiot Berlina i Londona"

Ruska Federacija namjerava koristiti politička sredstva koja su joj na raspolaganju kako bi spriječila porast napetosti u Bosni i Hercegovini

Zaharova i Šmit. AP - Armin Durgut / PIXSELL

S. S.

5.8.2025

Portparolka ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova nazvala je pravosnažnu presudu protiv predsjednika RS Milorada Dodika kao "nezakonito krivično gonjenje".

- Duboko smo razočarani nepravednom i antidemokratskom odlukom apelacionog vijeća suda Bosne i Hercegovine, koje je 1. avgusta potvrdilo ranije donesenu apsurdnu presudu o krivici u izmišljenom krivičnom predmetu protiv Predsjednika Republike Srpske (Bosna i Hercegovina) Milorada Dodika.

Već smo više puta istakli da je krivično gonjenje legalno izabranog šefa srpskog entiteta BiH "naređeno“ od strane snaga koje nemaju ništa zajedničko ne samo sa Temidom, već ni sa samom Bosnom i Hercegovinom, a usmjereno je isključivo na uklanjanje sa političke scene nepoželjnog lidera koji se dosljedno protivi zapadnom neokolonijalizmu. Podsjetimo da se Milorad Dodik u suštini optužuje za savjesno ispunjavanje svojih dužnosti u skladu s Ustavom Republike Srpske. Nezadovoljstvo je uzrokovano njegovim odbijanjem da se pokorava pseudo-zakonu koji je "usvojio" neizabrani prevarant - njemački državljanin Kristijan Šmit, koji se predstavlja kao "visoki predstavnik" u Bosni i Hercegovini, a zapravo je takozvani korisni idiot Berlina i Londona, koji tvrdoglavo nastavljaju smatrati Bosnu i Hercegovinu svojim protektoratom - istakla je Zaharova.

Visokog predstavnika je nazvala "uzurpatorom", čije imenovanje nije odobrilo Vijeće sigurnosti UN-a.

- Njegove "odluke" su u suprotnosti s demokratskim principima zakonitosti, vladavine prava i pravno su ništavne, kao i sudske presude donesene na njima. One nanose ogromnu štetu pravnom i političkom sistemu Bosne i Hercegovine, unutarbosanskom dijalogu i procesu postkonfliktnog rješavanja u cjelini. Snažno podržavamo legitimne vlasti RS, čiji su napori usmjereni na zaštitu njihovog ustavnog statusa u skladu s Opštim okvirnim (Dejtonskim) sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini iz 1995. godine, principima suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ravnopravnosti tri konstitutivna naroda i dva entiteta sa širokim ovlaštenjima utvrđenim u njemu. Kao stalna članica Vijeća sigurnosti UN-a i garant Dejtona, Ruska Federacija namjerava koristiti politička sredstva koja su joj na raspolaganju kako bi spriječila porast napetosti u Bosni i Hercegovini izazvan Zapadom, kako bi minimizirala prijetnje međuetničkom dijalogu, miru i stabilnosti u zemlji i regionu u cjelini. Pozivamo sve strane da obnove atmosferu uzajamnog razumijevanja i saradnje između naroda Bosne i Hercegovine - naglasila je Zaharova.

