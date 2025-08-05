Lokmić na obilježavanju 30. godišnjice stradanja heroja Izeta Nanića: Poginuo je u pobjedničkom pohodu, boreći se za slobodu svog naroda

U sklopu manifestacije „Slobodarski dani viteškog grada Bužima 2025.“, koja svake godine tradicionalno čuva sjećanje na više od 500 poginulih boraca – šehida i hrabru borbu bužimskih vitezova u odbrani jedine domovine BiH, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Nedžad Lokmić sa saborcima posjetio je mezar i mjesto pogibije legendarnog komandanta 505. bužimske viteške brigade, 5. korpusa Armije RBiH, Izeta Nanića.

Izet Nanić je, na današnji dan, 5. avgusta 1995. godine, izgubio život na lokalitetu Ćorkovača, tokom borbenog zadatka.

Kako piše u saopćenju, ove godine obilježavamo 30. godišnjicu od pogibije narodnog heroja. Taj šum kroz šumske predjele i put kojim je Izet Nanić koračao, i danas odzvanja ponosom, čuvajući uspomenu na jednog od najvećih sinova naše domovine. Sa svojim saborcima, ministar Lokmić je obišao ovo herojsko mjesto, svjestan duboke simbolike koju ono nosi za Bužim, Krajinu i cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Izet Nanić, sin Rasime i Ibrahima, rođen je 4. oktobra 1965. godine u Bužimu. Bio je drugi od sedam sinova. Do 1992. godine radio je kao aktivno vojno lice u JNA, a nakon početka agresije na Bosnu i Hercegovinu postaje komandant 505. bužimske viteške brigade, jedne od najuspješnijih brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za svoje ratne zasluge, brigadni general Izet Nanić odlikovan je Zlatnim ljiljanom 1994. godine, a posthumno i Ordenom heroja oslobodilačkog rata.

Simbol otpora i časti

- Viteška 505. bužimska brigada ostaje simbol otpora, časti i nesalomivog duha. Gotovo svaki njen borac bio je ranjen, a 471 heroj ove brigade položio je svoj život za slobodu domovine. Izet Nanić, general i Zlatni ljiljan, zauzima posebno mjesto u našim srcima. Poginuo je u pobjedničkom pohodu, boreći se za slobodu svog naroda i domovine. Sjećanje na Izeta Nanića i njegove saborce ne prestaje. Iako su nas napustili, njihova hrabrost, vojničko znanje i skromnost i dalje ostaju trajna inspiracija generacijama koje dolaze. Bužim, Krajina i cijela Bosna i Hercegovina čuvaju sjećanje na naše heroje. Čuvamo i emanet koji su nam ostavili slobodnu, suverenu i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu.

Danas se s ponosom sjećamo i braće Isaković, koji su na isti dan položili dva života za domovinu. Njihova žrtva je simbol bratstva, hrabrosti i odanosti Bosni i Hercegovini. Posebno izražavamo poštovanje prema porodici Isaković, koja i danas dostojanstveno nosi teret boli i nepravde, ali ostaje primjer snage i časti, kazao je Lokmić.

Pješački pohod

Ove godine, u sklopu manifestacije, organizovan je pješački pohod „Put Bužimskih vitezova“, kao i biciklistički maraton „Uspon na Ćorkovaču“. U maratonu su učestvovali brojni klubovi sa područja Unsko-sanskog kantona, odajući počast svim bužimskim vitezovima koji su ovu relaciju prelazili tokom ratnih godina 1992–1995. U historijskom satu „Sjećanje na heroje“, održanom na platou Ćorkovača nakon ikindije-namaza, prisjećali smo se herojskih podviga naših boraca.

S posebnim poštovanjem, sjećamo se i prve godišnjice smrti našeg ljiljana Arifa Cinca. Njegov lik i doprinos odbrani domovine trajno će asocirati na Bužim i njegov narod.

Krajišnici, vi ste narod velikog srca, čiste duše i neizmjerne ljubavi prema svojoj domovini. Naša je odgovornost da nastavimo putem naših heroja, da se ne umorimo u borbi za prava šehidskih porodica, RVI-a i demobilisanih boraca. Naša borba za pravdu, istinu i dostojanstvo mora biti jedinstvena i stalna. Naši šehidi, naši poginuli borci, temelji su Bosne i Hercegovine. U amanet su nam ostavili slobodnu i suverenu domovinu. Ta obaveza je sveta i pripada svakom od nas. Ovi dani sjećanja nas podsjećaju da ne smijemo zaboraviti žrtve koje su dali za našu slobodu.

Čuvanje dostojanstva

Čuvajmo dostojanstvo naših boraca, poštujmo jedni druge i budimo ujedinjeni kao što smo to bili u najtežim danima rata. Među nama ne smije biti podjela, samo zajedništvo, međusobno uvažavanje i briga jednih za druge. Zahvaljujemo se organizatorima manifestacije „Slobodarski dani viteškog grada Bužima“ koji čuvaju istinu o odbrani naše jedine domovine. Hvala načelniku Bužima, gospodinu Naniću, što sa posebnom pažnjom čuva čast i emanet naših heroja. Neka vas Svevišnji čuva, neka vam podari zdravlje, a mi ćemo nastaviti prenositi istinu o herojima i borbi za slobodu naše domovine mladima.

Neka je vječni rahmet svim šehidima i neka je vječno sjećanje na sve poginule borce Armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, istakao je tokom obraćanja ministar Lokmić, navodi se u saopćenju.