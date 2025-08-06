Vedad Ibišević, bivši bh. fudbaler i reprezentativac, slavi 41. rođendan

Na današnji dan 1984. godine, rođen je Vedad Ibišević, bivši bosanskohercegovački fudbaler. i reprezentativac. Trenutno je pomoćnik trenera berlinske Herte. Godine 2008., dodijeljena mu je nagrada "Idol nacije" po izboru bosanskohercegovačkog portala SportSport.ba.

Ibišević se 2000. s porodicom iz Tuzle preselio u Švicarsku, odakle se nakon samo deset mjeseci odselio u SAD, odnosno u St. Luis (Misuri).

Prve nogometne korake napravio je u Zmaju od Bosne iz Tuzle, koji se tada takmičio u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Nakon odlaska u Švicarsku igrao je za omladinski pogon FC Badena, te za Saint Louis Billikens u SAD. U St. Louisu je u prvoj godini postigao 18 golova i četiri asistencije na 22 utakmice za Billikense, vodeći svoj tim na turnir NCAA. Za svoja postignuća proglašen je novajlijom godine te izabran u All-American prvi tim. Tokom tih dana igrao je u Razvojnoj ligi za St. Louis Strikerse i Chicago Fire Premier, a u polusezoni je pozvan u Evropu da igra za bosanskohercegovačku reprezentaciju U-21.

Na treningu za svoj koledž u SAD uočio ga je tadašnji trener PSG-a Vahid Halilhodžić, koji ga je ubrzo i doveo u svoj tim. Početkom sezone Ibišević je igrao vrlo malo te je poslan na posudbu u Dižon, za koji je u sezoni 2005/06. odigrao 33 utakmice i postigao deset pogodaka. Na kraju sezone potpisao je dvogodišnji ugovor s Dižonom. U maju 2006. potpisao je trogodišnji ugovor s Alemanijom iz Ahena, a u julu 2007., Ibišević prelazi u TSG 1899 Hofenhajm.

U januaru 2012., prešao je u VfB Štutgart, a nakon tri sezone, u avgustu 2015., u Hertu BSC. U avgustu 2016., postao je kapiten Herte, a 3. septembra 2020. godine Ibišević je potpisao jednogodišnji ugovor sa Šalkeom 04.

Reprezentacija BiH

Za bosanskohercegovačku A selekciju debitovao je 24. marta 2007. na kvalifikacijskoj utakmici za Euro 2008. protiv reprezentacije Norveške. Svoj prvi gol u reprezentaciji postigao je protiv reprezentacije Grčke u Atini. Najznačajniji Vedini golovi za reprezentaciju su pogodak za pobjedu reprezentacije BiH od 3:0 protiv Litvanije, 16. oktobra 2012. u Zenici, te godinu kasnije, 15. oktobra 2013. u posljednjoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2014. u Brazilu, u utakmici protiv iste reprezentacije u Kaunasu, kada je "Vedator" postigao jedini gol za pobjedu od 0:1, čime je reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u svojoj historiji došla do učešća na Svjetskom fudbalskom prvenstvu. Ibišević je dao i prvi, historijski gol za našu reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu.

Posljednju utakmicu u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine odigrao je 28. maja 2018. godine u prijateljskom susretu protiv reprezentacije Crne Gore.