Vedad Ibišević, bivši bh. fudbaler i reprezentativac, slavi 41. rođendan

Na današnji dan 1984. godine, rođen je Vedad Ibišević, bivši bosanskohercegovački fudbaler. i reprezentativac. Trenutno je pomoćnik trenera berlinske Herte. Godine 2008., dodijeljena mu je nagrada "Idol nacije" po izboru bosanskohercegovačkog portala SportSport.ba.
Ibišević se 2000. s porodicom iz Tuzle preselio u Švicarsku, odakle se nakon samo deset mjeseci odselio u SAD, odnosno u St. Luis (Misuri).
Prve nogometne korake napravio je u Zmaju od Bosne iz Tuzle, koji se tada takmičio u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Nakon odlaska u Švicarsku igrao je za omladinski pogon FC Badena, te za Saint Louis Billikens u SAD. U St. Louisu je u prvoj godini postigao 18 golova i četiri asistencije na 22 utakmice za Billikense, vodeći svoj tim na turnir NCAA. Za svoja postignuća proglašen je novajlijom godine te izabran u All-American prvi tim. Tokom tih dana igrao je u Razvojnoj ligi za St. Louis Strikerse i Chicago Fire Premier, a u polusezoni je pozvan u Evropu da igra za bosanskohercegovačku reprezentaciju U-21.
Na treningu za svoj koledž u SAD uočio ga je tadašnji trener PSG-a Vahid Halilhodžić, koji ga je ubrzo i doveo u svoj tim. Početkom sezone Ibišević je igrao vrlo malo te je poslan na posudbu u Dižon, za koji je u sezoni 2005/06. odigrao 33 utakmice i postigao deset pogodaka. Na kraju sezone potpisao je dvogodišnji ugovor s Dižonom. U maju 2006. potpisao je trogodišnji ugovor s Alemanijom iz Ahena, a u julu 2007., Ibišević prelazi u TSG 1899 Hofenhajm.
U januaru 2012., prešao je u VfB Štutgart, a nakon tri sezone, u avgustu 2015., u Hertu BSC. U avgustu 2016., postao je kapiten Herte, a 3. septembra 2020. godine Ibišević je potpisao jednogodišnji ugovor sa Šalkeom 04.
Reprezentacija BiH
Za bosanskohercegovačku A selekciju debitovao je 24. marta 2007. na kvalifikacijskoj utakmici za Euro 2008. protiv reprezentacije Norveške. Svoj prvi gol u reprezentaciji postigao je protiv reprezentacije Grčke u Atini. Najznačajniji Vedini golovi za reprezentaciju su pogodak za pobjedu reprezentacije BiH od 3:0 protiv Litvanije, 16. oktobra 2012. u Zenici, te godinu kasnije, 15. oktobra 2013. u posljednjoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2014. u Brazilu, u utakmici protiv iste reprezentacije u Kaunasu, kada je "Vedator" postigao jedini gol za pobjedu od 0:1, čime je reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u svojoj historiji došla do učešća na Svjetskom fudbalskom prvenstvu. Ibišević je dao i prvi, historijski gol za našu reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu.
Posljednju utakmicu u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine odigrao je 28. maja 2018. godine u prijateljskom susretu protiv reprezentacije Crne Gore.
Umro engleski pisac i glumac Ben Džonson
1637. - Umro engleski pisac i glumac Ben Džonson (Ben Jonson), koji je u komedijama realistički prikazivao ljudske nastranosti, ćudi i strasti. Pisao je i poeme, tragedije s klasičnim temama, lirske i mitološke maskerate. Djela: komedije "Ljudi i ćudi", "Volpone ili lisica", "Episena ili ćutljiva žena", "Vartolomejski vašar", tragedije "Sejan", "Katilina", proza "Građa ili otkrića o ljudima i stvarima".
1660. - Preminuo španski slikar Dijego Rodriges de Silva i Velaskes (Diego Rodriguez de Silva y Velazquez), jedan od najvećih u historiji slikarstva, dvorski slikar španskog kralja Filipa IV. Djela poput "Predaje Brede", "Prelje", "Dvorske dame", portreta članova kraljevske porodice, dvorskih luda, ljudi iz naroda, svjedočanstvo su njegove genijalnosti, vremena i društva u kome je živio.
1809. - Rođen engleski pisac Alfred Tenison (Tennyson), majstor forme, koji je pisao neobično melodične stihove. Njegovo obimno i raznovrsno djelo izražava duh i raspoloženje vremena: filozofske i vjerske sumnje izazvane učenjem evolucionista, ljubav prema slobodi i vjerovanje u demokratiju. Djela: poeme "Kraljevske slike", "Princeza", elegija "In memoriam", sonet "Crnoj Gori", veliki broj lirskih pjesama.
1881. - Engleski mikrobiolog Aleksander Fleming (Alexander), koji je 1928. iz gljive Penicilium notatum izolovao prvi antibiotik – penicillin, rođen je na današnji dan. Otkriće nije korišteno do Drugog svjetskog rata, kad su ga britanski fiziolog i biohemičar Ernest Boris Čejn (Ernst Chain) i australijski ljekar Hauard Volter Flori (Howard Walter Florey) primijenili u liječenju infekcija. Fleming je 1945. s njima podijelio Nobelovu nagradu za medicinu.
Rođen američki filmski glumac Robert Mičam
1917. - Rođen američki filmski glumac Robert Mičam (Mitchum), koji se pedesetih godina 20. vijeka proslavio ulogama nonšalantnih junaka izrazite personalnosti. Filmovi: "Priča o G. I. Džou", "Iz prošlosti", "Crveni poni", "Makao", "Anđeosko lice", "Druga prilika", "Rijeka bez povratka", "Bandido", "Lovci", "Najduži dan", "Eldorado", "Ancio", "Dobri momci i rđavi momci", "Zbogom, ljepojko", "Rajanova kći", "Jakuza", "Bitka za Midvej", "Marijini ljubavnici", "Ambasador".
1928. - Američki slikar, novinar, filmski reditelj i producent Endi Vorhol (Andy Warhol), jedan od najznačajnijih predstavnika pop-art slikarstva, rođen je na današnji dan. Drsko i duhovito je ismijavao i razarao banalnost masovne komercijalne američke kulture i američke mitove. Filmovi: "Empajer", "San", "Djevojke iz Čelzija", "Usamljeni kauboji", "Meso", "Đubre", "Seks", "Pobunjene žene", "Meso za Frankeštajna", "Krv za Drakulu".
1943. - Umro Vladislav Skarić, bosanskohercegovački historičar. Iako prvi njegov rad datira iz 1895. godine, Skarićevi značajniji radovi datiraju od 1909. Prvi svjetski rat proveo je u zarobljeništvu. Godine 1919., postao je kustos, a od 1926. do 1936. Vladislav Skarić je bio direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. U “Glasniku” Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine je objavio svoje najvažnije radove. Bavio se svim periodima historije Bosne i Hercegovine, ali je najviše doprinio proučavanju osmanskog perioda. Među značajnim radovima je “Popis bosanskih spahija” iz 1711. godine, monografija posvećena Sarajevu. Njegovim imenom se zove jedna od osnovnih škola u Sarajevu.
2012. - Istraživačko vozilo američke svemirske agencije NASA "Kjurioziti", veličine automobila, spustilo se na Mars, sa zadatkom da analizom uzorka tla te planete utvrdi da li je na njoj moglo biti života. Minerali koje je identifikovao "Kjurioziti" na Marsu krajem 2013. sugerišu da je postojalo jezero slabog saliniteta i neutralne pH vrijednosti, što su uslovi pogodni za razvoj života.