Analitičar Faruk Kajtaz: Da mogu, svim majkama bih izbrisao bore

Ime i prezime: Faruk Kajtaz.
Datum i mjesto rođenja: 5. septembar 1964., Mostar.
Šta prvo uradite kad se probudite: Slušam vijesti.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Pilot.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Nešto preko Studentskog servisa... davno je bilo.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Knjigu "Kako preživjeti na pustom otoku".
Najdraža pjesma: „Heroes“, Dejvid Bouvi (David Bowie).
Šta gledate na televiziji: Ono što mi se dopada.
Šta Vas nervira: Glupost i površnost.
Najdraži grad: Mostar... naravno.
Najbolji poklon koji ste dobili: Najbolji su nematerijalni pokloni.
Čega se plašite: Ljudske pohlepe za posjedovanjem.
S kim najradije pijete kafu: S onima kojima vjerujem.
Omiljena društvena mreža: YouTube.
Najdraža boja: Sve nijanse plave.
Ko Vam je uzor: Ima ih dosta.
Najdraži pisac: Džordž Orvel (George Orwell).
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Svim majkama bih izbrisao bore...
Omiljeni muzičar ili bend: Peter Gabriel i Brian Eno.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Vidimo se u augustu“, Gabrijel Garsija Markes (Gabriel García Márquez).
Tim za koji navijate: Nisam tip koji navija za bilo koga, ali volim onaj stari Velež.
Omiljena narodna izreka: „Nije naučila krava orat'!“
Koje pitanje najviše mrzite: Glupo.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Toni Soprano (Tony).
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Južna Afrika.