Analitičar Faruk Kajtaz: Da mogu, svim majkama bih izbrisao bore

Ime i prezime: Faruk Kajtaz.

Datum i mjesto rođenja: 5. septembar 1964., Mostar.

Šta prvo uradite kad se probudite: Slušam vijesti.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Pilot.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Nešto preko Studentskog servisa... davno je bilo.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Knjigu "Kako preživjeti na pustom otoku".

Najdraža pjesma: „Heroes“, Dejvid Bouvi (David Bowie).

Šta gledate na televiziji: Ono što mi se dopada.

Šta Vas nervira: Glupost i površnost.

Najdraži grad: Mostar... naravno.

Najbolji poklon koji ste dobili: Najbolji su nematerijalni pokloni.

Čega se plašite: Ljudske pohlepe za posjedovanjem.

S kim najradije pijete kafu: S onima kojima vjerujem.

Omiljena društvena mreža: YouTube.

Najdraža boja: Sve nijanse plave.

Ko Vam je uzor: Ima ih dosta.

Najdraži pisac: Džordž Orvel (George Orwell).

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Svim majkama bih izbrisao bore...

Omiljeni muzičar ili bend: Peter Gabriel i Brian Eno.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Vidimo se u augustu“, Gabrijel Garsija Markes (Gabriel García Márquez).

Tim za koji navijate: Nisam tip koji navija za bilo koga, ali volim onaj stari Velež.

Omiljena narodna izreka: „Nije naučila krava orat'!“

Koje pitanje najviše mrzite: Glupo.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Toni Soprano (Tony).

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Južna Afrika.