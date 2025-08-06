Općinsko vijeće Centar danas održava vanrednu sjednicu: Izmještanje Metadonskog centra uzrokovalo velike probleme

Vanredna sjednica Općinskog vijeća Centar bit će održana danas s početkom u 9 sati u velikoj sali Općine. Na njoj će se razgovarati o problemu promjene lokacije Metadonskog centra Kantona Sarajevo.

Burne reakcije

Početkom jula donesena je odluka, na osnovu višegodišnjih upornih zahtjeva i savjeta Mjesne zajednice "Crni vrh - Gorica" i lokalnog stanovništva, da se Metadonski centar izmjesti iz ulice Omera Stupca u naselju Gorica.

Nova lokacija je pronađena u krugu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, a to je nakon izazvalo burne reakcije stanovnika sarajevskih naselja Mejtaš i Breka.

Stanovnici naselja Višnjik i Breka izrazili su veliko nezadovoljstvo i uznemirenost zbog premještanja Metadonskog centra s područja Crnog vrha u ulicu Bolnička te su iznijeli nekoliko zahtjeva prema vlastima.

- Kao stanovnici naselja Višnjik, Mjesne zajednice Park- Višnjik, a ujedno i roditelji djece koja pohađaju Osnovnu školu 'Musa Ćazim Ćatić', osjećamo dužnost da izrazimo duboku zabrinutost povodom otvaranja Kantonalnog Metadonskog centra u ulici Bolnička, a u koji dolaze svi ovisnici iz cijelog Kantona Sarajevo, iznad Medicinskog fakulteta i Ambulante Višnjik - praktično u neposrednoj blizini škole, brojnih vrtića, fakulteta i brojnih stambenih objekata - naveli su građani.

Izrada akcionog plana

Posljednjih dana građani su uznemireni prizorima i u dječijem parku "Kemal Monteno", ali i u okolnim ulicama gdje se mogu primjetiti ovisnici koji se drogiraju na javnim površinama. Također u dječijem parku su primjećene upotrebljene igle i medikamenti.

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić izjavio je da, prema zvaničnim izjavama direktorice Centra, trenutno postoji od 200 do 250 registrovanih pacijenata, a njih 70 do 80 dolazi svaki dan na terapiju.

Predlaže da se traži od nadležnih u ministarstvima zdravlja Kantona i Federacije BiH, kao i Centra za liječenje ovisnosti izrada hitnog akcionog plana koji bi se kretao u ovom pravcu, odnosno da svaka općina preuzme "svoje" ovisnike.