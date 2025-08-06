JAVILA SE I ONA

Sanja Vulić podnijela krivičnu prijavu protiv Konakovića zbog "pritiska na Sud"

Šefica Kluba SNSD-a tvrdi da je izjava ministra vanjskih poslova o masovnim protestima nedopušten utiecaj i zloupotreba položaja

Vulić prijavila Konakovića. Srna - Fena

A. H. K.

6.8.2025

Šefica Kluba SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić podnijela je krivičnu prijavu protiv ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića, optužujući ga za nedopušten uticaj na pravosuđe i zloupotrebu službenog položaja.

Prijava je upućena Tužilaštvu BiH, a povod je Konakovićeva izjava da će “pozvati na masovne proteste” ukoliko Milorad Dodik bude oslobođen. Vulić ovu izjavu smatra direktnim političkim pritiskom na Sud BiH, posebno na Apelaciono vijeće koje odlučuje o drugostepenoj presudi Dodiku.

- Takve izjave ugrožavaju nezavisnost i nepristrasnost pravosudnih institucija i predstavljaju ozbiljan pokušaj utjecaja na konačan ishod postupka-  navodi se u prijavi.

Vulić tvrdi da Konakovićevi javni istupi nisu izolovani incident, već obrazac ponašanja kojim se, kako navodi, sistematski vrši pritisak na sudske procese. U prilog prijavi dostavila je i primjere njegovih ranijih izjava.

Nakon što je presuda Dodiku donesena, Konakovićeve riječi izazvale su talas političkih reakcija u Republici Srpskoj, gdje vlast godinama optužuje pravosuđe u Sarajevu da je pod političkim utjecajem. Na slučaj se osvrnuo i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je izjavio da su postojali planovi za proteste ako Dodik ne bude osuđen.

Tužilaštvo BiH se još nije oglasilo povodom prijave niti je poznato da li će biti otvorena istraga protiv ministra Konakovića.

