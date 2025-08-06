NAKON PRESUDE

U toku sjednica CIK-a na kojoj se oduzima mandat predsjedniku RS Miloradu Dodiku

Prema Izbornom zakonu BiH svako ko je osuđen na pravosnažnu zatvorsku kaznu u trajanju od šest mjeseci zatvora ili više prestaje mu mandat

Avaz.ba

6.8.2025

Centralna izborna komisija BiH počela je sjednicu na kojoj bi trebala oduzeti mandat predsjedniku RS Miloradu Dodiku, a nakon pravosnažne presude Suda BiH.

Na dnevnom redu sjednice je tačka - ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata, a osim u slučaju predsjednika RS, CIK će donijeti i odluku vezanu za Skupštinu Zvornika, a potom se baviti prijedlozima rješenja u predmetima iz Gradske izborne komisije Livno, te općinskih izbornih komisija Jezero i Maglaj.

Iz CIK-a je ranije saopćeno da je jedna od njenih redovnih aktivnosti pokretanje postupka utvrđivanja prestanka mandata izabranim zvaničnicima, te da u skladu sa zakonskim procedurama postupa i u slučaju Milorada Dodika.

Prema Izbornom zakonu BiH svako ko je osuđen na pravosnažnu zatvorsku kaznu u trajanju od šest mjeseci zatvora ili više prestaje mu mandat.

