CIK BiH jednoglasno oduzeo mandat Miloradu Dodiku: Odluka će biti pravosnažna nakon roka za žalbe

Kako je ranije najavljeno, bit će ostavljen rok za žalbe, a nakon toga se očekuje raspisivanje prijevremenih izbora u periodu od 90 dana

Milorad Dodik. Facebook

S. S.

6.8.2025

Centralna izborna komisija BiH postupila je po presudi Suda BiH i u skladu s Izbornim zakonom BiH oduzela mandat predsjedniku RS Miloradu Dodiku.

Odluka je donesena jednoglasno od svih članova CIK-a.

Kako je ranije najavljeno, bit će ostavljen rok za žalbe, a nakon toga se očekuje raspisivanje prijevremenih izbora u periodu od 90 dana.

Podsjećamo, do oduzimanja mandata je došlo nakon pravosnažne presude za nepoštivanje odluka visokog predstavnika, a Dodik je osuđen na godinu zatvorske kazne (koja se može zamijeniti za novčanu) i šest godina zabrane političkog djelovanja.

Sjednica CIK-a - Avaz
Inače, Dodik je u politički život ušao još kao član Saveza komunista 80-ih godina, kasnije je bio član i Reformista Ante Markovića, a onda formira SNSD. U više navrata je bio poslanik u NSRS, a premijer RS je bio od 1998. do 2001. godine i od 2006. do 2010. godine.

Od 2010. godine je tri puta obnašao poziciju predsjednika RS sa izuzetkom od 2018. do 2022. godine, kada je bio član Predsjedništva BiH.

