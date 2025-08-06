CIK BiH jednoglasno oduzeo mandat Miloradu Dodiku: Odluka će biti pravosnažna nakon roka za žalbe

Centralna izborna komisija BiH postupila je po presudi Suda BiH i u skladu s Izbornim zakonom BiH oduzela mandat predsjedniku RS Miloradu Dodiku.

Odluka je donesena jednoglasno od svih članova CIK-a.

Kako je ranije najavljeno, bit će ostavljen rok za žalbe, a nakon toga se očekuje raspisivanje prijevremenih izbora u periodu od 90 dana.

Podsjećamo, do oduzimanja mandata je došlo nakon pravosnažne presude za nepoštivanje odluka visokog predstavnika, a Dodik je osuđen na godinu zatvorske kazne (koja se može zamijeniti za novčanu) i šest godina zabrane političkog djelovanja.