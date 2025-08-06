Crnadak: Neko mora odgovarati za ukradenih 120 miliona zbog afere "Viaduct"

Igor Crnadak, potpredsjednik PDP i šef Kluba zastupnika PDP-a u NSRS obratio se javnosti na konferenciji za medije povodom odluke Kristijana Šmita (Christian Schmidt) od prije 20 dana, kojom je entitet RS zbog afere "Viaduct" ostao bez 120 miliona KM.

Istakao je da je odmah nakon odluke uputio inicijativu Vladi RS-a da se sazove posebna sjednica na kojoj će se govoriti o ovoj temi, jer su i vlast i opozicija govorili da je ovom aferom izvršena pljačka naroda. Kaže da sjednicu treba inicirati Vlada RS-a jer ona ima uvid u podatke.

Predložio je da NSRS usvoji zaključak da Vlada RS-a pripremi krivičnu prijavu i da zajednički utvrde zaključak i pošalju poruku javnosti da će neko zbog afere "Viaduct" ići u zatvor.

- SNSD to odbija ovih 20 dana. Oni samo pričaju priče, a ne žele da urade ništa. Mora se prekinuti nekažnjivost u našem društvu - kaže Crnadak.

Uputio je, kaže, posljednji poziv premijeru RS-a Radovanu Viškoviću da sazove sjednicu NSRS-a.

- Ako Vlada za sedam dana ne podnese inicijativu i ćemo donijeti potpise u NSRS koje imamo i zatražiti da se sjednica održi. Ne može se krati nekažnjeno, mora neko da odgovara za ukradenih 120 miliona KM - ističe Crnadak.

Kaže i da "period poslije Dodika i SNSD-a" neće imati nikakvu štetu po ovaj entitet te je siguran da naredna vlast, ma ko je činio, nikad neće trgovati sa suštinom RS-a i neće biti posljedica po narod.

O odluci CIK-a da oduzme mandat Miloradu Dodiku je rekao da je dobio "genijalnu poruku" koja glasi: "CIK dao - CIK oduzeo".

Komentarisao je i Dodikovu poruku: "Šta ako odbijem" te je kazao kako misli da neće odbiti. SNSD-u je, kaže, jasno da niko ne želi saradnju s njima.