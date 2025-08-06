Dodik se ponovo oglasio: "Predaja nije opcija, nema nikakvog CIK-a"

Na današnjoj sjednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIK BiH) oduzet je mandat predsjedniku RS Miloradu Dodiku.

Nakon te odluke, Dodik se oglasio na platformi X i napisao kratko "Još jedno sr**e iz Sarajeva - posljednje", ali na toj objavi nije stao.

- Predaja i odustajanje ne postoje. Predaja nije opcija - naglasio je u novoj i dodao da "nema nikakvog CIK-a".

- Kako sam se zakleo: "Zaklinjem se da ću dužnosti savjesno i odgovorno izvršavati, državne tajne čuvati, interese naroda i građana RS braniti i zastupati, Ustava i zakona Bosne i Hercegovine i RS časno se držati." Ovdje nema nikakvog CIK-a - poručio je Dodik.