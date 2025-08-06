Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NA PLATFORMI X

Dodik se ponovo oglasio: "Predaja nije opcija, nema nikakvog CIK-a"

Nakon što mu je oduzet mandat, komentirao na društvenim mrežama

Milorad Dodik. Dejan Rakita / PIXSELL

Dž. R.

6.8.2025

Na današnjoj sjednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIK BiH) oduzet je mandat predsjedniku RS Miloradu Dodiku.

Nakon te odluke, Dodik se oglasio na platformi X i napisao kratko "Još jedno sr**e iz Sarajeva - posljednje", ali na toj objavi nije stao.

- Predaja i odustajanje ne postoje. Predaja nije opcija - naglasio je u novoj i dodao da "nema nikakvog CIK-a".

- Kako sam se zakleo: "Zaklinjem se da ću dužnosti savjesno i odgovorno izvršavati, državne tajne čuvati, interese naroda i građana RS braniti i zastupati, Ustava i zakona Bosne i Hercegovine i RS časno se držati." Ovdje nema nikakvog CIK-a - poručio je Dodik.

Po pravosnažnosti današnje odluke, CIK će donijeti odluku o raspisivanju i održavanju prijevremenih izbora za predsjednika entiteta RS.

# CIK
# MILORAD DODIK
PRIKAŽI KOMENTARE (33)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.