Višković: Odlukom CIK-a se poništava volja naroda, protiv nezapamćenog nasilja se moramo braniti

Premijer RS Radovan Višković (SNSD) je kazao da se oduzimanjem mandata predsjedniku RS Miloradu Dodiku poništava volja naroda.

- Ova odluka predstavlja nastavak antisrpske politike u BiH, koju je započeo nelegalni visoki predstavnik putem Suda BiH, a ulogu konačnog izvršitelja ovog političkog obračuna preuzela je Centralna izborna komisija - rekao je Višković.

On je naveo "da je na djelu udar na ustavni poredak Republike Srpske te da se ovakvim postupcima nasilno pokušava urušiti institucija predsjednika RS i nametnuti kolonijalna uprava".

- Svjesni smo da je funkcija predsjednika Federacije BiH srozana gotovo do nepostojanja, sve u cilju stvaranja unitarne BiH zasnovane na principu "jedan čovjek, jedan glas". Sramnom presudom i njenom realizacijom od strane CIK-a ugrožena je ravnopravnost srpskog naroda u cijeloj BiH, čime su direktno narušeni osnovni principi Dejtonskog sporazuma. Protiv ovog nezapamćenog nasilja i udara na Republiku Srpsku moramo se braniti institucionalnim mehanizmima koji će osigurati poštovanje ustavnih principa RS-a na njenoj teritoriji - zaključio je Višković.