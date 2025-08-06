Helez: Dodik je gotov, polomio je zube napadajući BiH

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez pozdravio je odluku Centralne izborne komisije o oduzimanju mandata predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, uz poruku da je time okončana njegova višegodišnja politička dominacija.

Gospodar života

Kako je naglasio, današnja odluka CIK-a i pravosnažna presuda Suda BiH označile su kraj "antievropskog i rusofilski orijentiranog režima“ koji je, prema Helezu, više od 15 godina blokirao evropski put Bosne i Hercegovine.

- U tih 15 godina vlasti, Dodik je bio apsolutni gospodar života i smrti u RS-u. Decenija i po vlasti ispunjena je korupcijom, podizanjem nacionalnih tenzija i secesionističkom politikom. Govorio je: 'Bosna i Hercegovina je nakaradna država', 'BiH ne postoji', 'hodža arlauče', 'muslimani su konvertiti', 'ne priznajem Sud BiH, ne priznajem Tužilaštvo BiH', 'ne priznajem CIK', 'muslimani se trebaju vratit pravoslavnoj vjeri', 'RS je država', 'Srbija i RS su jedna država' i druge nebuloze i gadosti. Očigledno su njegove izjave bile hrana za njegove polupismene, nacionalizmom zadojene pristalice - napominje Helez.

Dodaje da su mu državne institucije Tužilaštvo i Sud BiH te Centralna izborna komisija danas odsvirale kraj.

Sve će proći

- Od danas Milorad Dodik može poslužiti samo kao primjer kako prođu bahati politički zvaničnici koji misle da su iznad zakona i iznad države. Vjerujem da će se Dodik i šačica političkih zvaničnika njegovog režima opirati, prijetiti, ali sam siguran da su institucije BiH dovoljno snažne da provedu ovu presudu do kraja. Dodika će podržati samo oni kojima je i peto koljeno osigurano uhljebljivanjem, korupcijom i štimanjem tendera. Dodik nema podršku građana, zašto bi je i imao kada je učinio da ovaj administrativni dio BiH bude najsiromašniji i najkorumpiraniji dio Evrope - ističe Helez.

Ministar navodi, kako će biti halabuke koja će proći.

- Zapravo sve će proći, samo je BiH vječna. Dodik je samo jedan u nizu onih koji je polomio zube napadajući na BiH. Kraj političke karijere Milorada Dodika i krah njegovog režima su prilika za BiH da nastavi euroatlantski put naše zemlje te osigura ekonomski napredak za sve građane naše zemlje - zaključio je Helez.