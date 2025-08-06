Amidžić najavio odgovor na odluku CIK-a: "Opasno je ovo što radi Sarajevo"

Ministar finansija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić oglasio se nakon odluke Centralne izborne komisije BiH da Miloradu Dodiku oduzme mandat predsjednika Republike Srpske, poručivši da se time krši volja građana.

- Opasno je, u najmanju ruku, ovo što radi Sarajevo. Vrlo dobro znamo na koji način je izabran ovaj sastav CIK-a, znamo kako je predsjedniku Republike Srpske suđeno i koliko su se godinama trudili mnogi da ga pomjere sa pozicije i političke scene. I pored svega, neće uspjeti, jer predsjednika Republike Srpske je izabrao narod. Niko nema pravo da prekraja tu volju. S tim se ne smije igrati. Odgovor institucija Republike Srpske bit će pravičan, mudar i adekvatan - izjavio je Amidžić.

Iako je Centralna izborna komisija BiH danas donijela odluku o oduzimanju mandata Miloradu Dodiku, on zasad ostaje predsjednik Republike Srpske, s obzirom na to da je njegova pravna odbrana najavila žalbu.

Prema zakonu, od trenutka kada Dodik zvanično primi odluku CIK-a, ima pravo da podnese žalbu. Očekuje se da će njegov pravni tim iskoristiti tu mogućnost.

Žalba se podnosi Apelacionom odjeljenju Suda Bosne i Hercegovine, koje odlučuje o izbornim sporovima.