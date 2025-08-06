Priča o ocu koji je ljubav pretvorio u misiju: Adnan Dženanović hrabro vodi sina Danina kroz svijet autizma

Adnan Dženanović iz Bosne i Hercegovine, danas nastanjen u Njemačkoj, svoj put roditelja djeteta iz spektra autizma pretvorio je u javnu misiju. Na TikToku, pod imenom „Autism Dad“, za samo nekoliko dana okupio je zajednicu punu razumijevanja, podrške i sličnih životnih iskustava.

Njegov sin Danin ima četiri godine, a prve znakove da se razvija drugačije Adnan je primijetio još dok je dječak imao samo godinu. Danas, otvoreno i bez zadrške, dijeli svoju priču, ne da bi tražio sažaljenje, nego da bi pokazao koliko ljubav, strpljenje i podrška mogu promijeniti živote.

Autizam spaja

- Autizam spaja - kaže Adnan za „Avaz“, a njegova iskrenost i otvorenost na društvenim mrežama pokazale su koliko je važno dijeliti iskustva.

Iako, kako kaže, u Njemačkoj ljekari nerado daju tačnu dijagnozu prije treće godine života, Adnan je osjećao da nešto nije isto.

- Roditelj zna, uvijek zna. Kada je sin imao godinu, primijetio sam da nešto nije uredu. Snimao sam ga i te snimke pokazivao pedijatrima, ali odgovori su izostajali ili bili neodređeni - priča Adnan.

Na snimcima s Tik Toka Adnan uvijek ima suzne oči, tako je bilo i kada je govorio za „Avaz“ .

- To je jače od mene. Slab sam na djecu. Imam i starijeg sina koji je bezuslovna podrška Daninu. I nije jednostavno, jer roditelji koji imaju djecu s autizmom se često osame i tu nastaje problem. Ne idemo tamo gdje ima mnogo djece, jer Danin to ne voli. Voli svoj mir - ističe Adnan.

Podrška sestre

Najveća podrška mu je sestra, socijalni terapeut, čiji su savjeti dragocjeni.

- Od početka, iako stotinama kilometara daleko, sestra je bila uz mene, moju porodicu. Satima smo razgovarali, i svi roditelji znaju koliko je podrška bitna - kaže Adnan.

Ono što ga je u početku boljelo bila je Daninova hladnoća, ali danas se njihov odnos promijenio.

- Voli se igrati s nama, vrtjeti na stolici, uživa u vožnji biciklom, zna s nama proći desetine kilometara i na tome sam zahvalan. Mnoga djeca s autizmom ne vole igračke, ali Montessori pristup je često koristan - poručuje Adnan.

Kroz sve što prolazi, shvatio je najvažniju lekciju, ljubav i podrška porodice su temelj. Njegova priča pokazuje kako zajedništvo, podrška i ljubav mogu nadjačati svaki izazov, ma koliko se on činio velikim.

Snaga zajedništva

Adnan Dženanović vjeruje da roditelji moraju biti tu jedni za druge.

- Hiljade pregleda na TikToku nisu samo brojke, nego znak da nismo sami. Kad se spojimo, možemo učiniti mnogo i za našu djecu, i za nas same - poručuje Adnan, dodajući kako želi osnovati organizaciju podrške roditeljima djece s autizmom.