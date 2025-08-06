Konaković najavio izolaciju ambasadora i konzula koji krše Ustav BiH

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković komentarisao je pismo koje su uputili ambasadori i konzuli BiH, imenovani od strane članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, u kojem su najavili namjeru kršenja Ustava BiH.

U pismu su poručili da će se pridržavati isključivo stavova institucija Republike Srpske, kao odgovor na presudu Miloradu Dodiku.

Konaković je naglasio da ambasadori i konzuli koji najavljuju nezakonite i neustavne radnje ne mogu nanijeti štetu Bosni i Hercegovini niti prikazati Milorada Dodika kao pozitivca.

- To su već ranije pokušavali i time su sebi u zemljama prijema izazvali kritike i izgubili kredibilitet - rekao je Konaković.

Podsjetio je da se oni mogu suočiti i sa krivičnim gonjenjem ukoliko prekrše zakone BiH.

- Lično sam u kontaktu sa ministrima država u kojima rade ti ambasadori i konzuli i znam direktno, iz prve ruke, kakva je situacija. U ambasadama i konzulatima tih zemalja radi veliki broj profesionalaca koje ja šaljem na destinacije i koji imaju zadatak da štite interese Bosne i Hercegovine - istakao je ministar.

Dodao je da ti ljudi poštuju svoju domovinu i brane njene interese.

- Nijednog ambasadora ili konzula ne mogu direktno smijeniti ili vratiti u sjedište, ali ih mogu potpuno izolovati i spriječiti da nanose štetu, zajedno sa uposlenicima u diplomatsko-konzularnoj mreži. To ću i učiniti. Prošlo je vrijeme prijetnji i strahova, nijedan pojedinac ili interesna grupa nije jači od institucija naše države - zaključio je Konaković.