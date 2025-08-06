Izetbegović se oprostio od Švrakića: Emin je svoju biografiju ispisao junački i uspješno

Komemoracija osnivaču i komandantu „Zelenih beretki“ Eminu Švrakiću koji je preminuo prije tri dana održana je danas u Sarajevu, a prisutnima se obratio lider Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović.

- Imao sam čast poznavati rahmetli Emina Švrakića i danas sam dobio čast da se sa par riječi oprostim od njega. Upoznali smo se ’88. I to je bio neki mali poslovni sastanak. Nismo pričali o dramatično važnim stvarima koje će nastupiti par godina nakon toga. Ostavio je dojam dobrog i čvrstog čovjeka. Očigledno je bio vođa. Čovjek oko kojeg se okupljaju i drže drugi ljudi. To se odmah vidjelo na Eminu. Kasnije će krenuti ozbiljne stvari. Na vezi je bio sa Omerom Behmenom kada je u pitanju politika. To su hrabri ljudi. To je bio njegov izbor – sa ljudima koji imaju jasan i čvrst stav. SDA je danas jedna od patriotskih stranaka. Ima ih još. U onome času je bila jedina koja je bila spremna stati na branik domovine. Trebala im je snaga ljudi poput Emina, fizička zaštita, odlučnost. Tu neophodnu komponentu je donio on – rekao je Izetbegović.

U nastavku govora, Izetbegović se prisjetio ljeta, prije 35 godina.

- Obilazili smo bivšu Jugoslaviju. Jedno ljeto kojeg se rado sjećam. Ljudi poput Emina su ohrabrili ljude. Obilazili smo teren, a onda je to prekinulo. Nismo mogli proći kroz mase naroda koji se okupljao na stadionima i sportskim halama. Pravljena je organizacija na terenu. General Vasiljević je ’91. godine došao da Aliji kaže „znamo da ste nabavili neke puške, mi se bojimo organizacije, a sad pravite organizaciju“. Emin Švrakić je prepoznao da treba organizacija i da treba medij da bismo se branili. Bio je uporan u tome. Kada je krenulo, Sarajevo je ostalo opkoljeno. Dio organizacije koju je pravio Emin i ekipa je ostao vani, ali glavni dio je ostao u Sarajevu. Nevjerovatna sila je udarila na Sarajevo. Imali su 17 kasarnih u Sarajevu. Inicijalni strah su im zadali momci 2. maja. Nisu se više usudili. To je ogromna zasluga ljudi koji su prsima stali pred tenkove – prisjetio je Izetbegović.

Kako je izjavio Izetbegović, 100.000 ih se sa tenkovima povuklo u BiH.

Čvrst stav

- Neki su se dvoumili. Emin Švrakić i ekipa oko njega je dala čvrst stav, da nema kalkulisanja i da moramo ići na nezavisnost. Ono što je uslijedilo je čudo bosanskog otpora. To ne smijemo zaboraviti. Umjesto da ta armija koja je bila opkoljena polako se gubi, ona je rasla, jačala i stasavala. Nakon ’94. godine Armija BiH nije izgubila ni jednu značajniju bitku. To je čudo bosanskog otpora. Uz organizaciju su trebali mediji. Hayat je krenuo ni iz čega. Stasavao i rastao zajedno sa državom BiH i danas je hvala Bogu najjači patriotski medij koji imamo u BiH. Odigrao je ogromnu ulogu i tek će da je odigra u ovim teškim vremenima – rekao je Izetbegović.

Stajao uz BiH

Kako je istakao, Švrakić je na svaki način stajao uz BiH.

- Kada je u pitanju Bakr-babina džamija, Emin i ekipa ljudi oko njega su klanjali ondje gdje su bili temelji džamije dok se nisu izborili da se džamija napravi. Emin niije bio od onih koji planu. Poznati ljudi imaju biografe šta su rekli, pisali i uradili. Jedini pravi sudija o tome šta je ko uradio jeste vrijeme. Svaki čovjek sam piše svoju biografiju. Mnoge će ostati u bibliotekama. Emin je svoju biografiju ispisao junački i uspješno. Kada njegovi unuci i praunuci budu govorili o Eminu imat će šta da kažu – poručio je Izetbegović.

Dženaza će se klanjati danas, 6. avgusta 2025. godine, poslije ikindije namaza, u 17:15 sati u haremu Begove džamije, a ukop će se obaviti u haremu Bakr-babine džamije.