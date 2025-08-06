Video / Reporter "Avaza" ušao na UKC u Tuzli: Snimili smo novi aparat za zračenje!

Nakon dvije godine problema za pacijente, u aprilu je na UKC Tuzla pušten u rad novi linearni akcelarator zajedno s CT simulatorom, sistemom za planiranje u radioterapiji i fantomom.

Problemi s javnim nabavkama su značili da se pacijenti moraju liječiti u drugim kantonima, a kako je to danas provjerili smo na UKC Tuzla.

Ističe da nakon nabavke nije bilo većih problema u radu, navodi da se redovno na pozivaju odazivaju inžinjeri zaduženi za održavanje i pravilan rad.

- Trenutno na linearnom akcelaratoru imamo 65 pacijenata i radimo u dvije smjene. Imamo 40 pacijanata pred radioterapiju, napravljena je CT simulacija i plan te se čeka prvo postavljanje. Također tu je i oko 40 pacijenata koji su dobili konzilijarnu odluku za radioterapiju. Treba nam hitno još jedan aparat za zračenje, odnosno još jedan linearni akcelarator istih ili sličnih karakteristika, koji će biti kompatibilan sa sistemom koji imamo, a tu mislim na CT simulator, na sistem za planiranje u radioterapiji i sistem za mobilizaciju. Radimo svaki dan od sedam sati ujutro, kada uključujemo aparat za pripremu, testiranje, obave se mjerenja i završavamo smjenu oko pola 8 ili 8 osam navečer. Prošle sedmice su ostajali inžinjeri i do 21 sat - kazao je Osmić za "Avaz".

- Apsolutno imamo dovoljno obučenog osoblja za rad na ovom aparatu, timovi su spremni, svi naši zaposlenici su išli na edukacije vezano za projekat, a UKC Tuzla je slao uposlenike na edukacije. I ljekari i medicinski fizičari i radiološki inžinjeri su obavili edukacije - naglasio je Osmić za "Avaz".

Pojašnjava da trenutno mogu odgovoriti kapacitetima i nije bilo potrebe da šalju pacijente u druge kliničke centre.

- Sve metode koje su provode, rade se u našem Centru. Priliv pacijenata je ogroman i naglašavam još jednom da je potrebna nabavka još jednog linearnog akcelarotora i najidealnije bi bilo da se to završi do kraja godine, jer već imamo zavidan broj pacijenata koji su na čekanju i koji bi mogli da izgube redovne termine za zračenje ako ne bi nabavili još jedan aparat - naglasio je Osmić.

Pojašnjava da je radioterapija nezaobilazan način liječenja onkoloških pacijenata.

- Pacijenti na našem području su dobili za njihov život neophodnu uslugu. I nama je to olakšalo svakodnevne aktivnosti s obzirom da smo jako dugo u ovom poslu. Imali smo svakodnevne pritiske pacijenata, teško je bilo odlaziti u Sarajevo, Zenicu, Mostar po radioterapiju, smanjili smo vrijeme čekanja - poručio je Osmić.

On nam je pokazao i kako funkcionira CT simulator i naglasio da se tu vrše pripremne radnje za radioterapiju, odnosno liječenje tumora zračenjem.

- Svi pacijenti moraju proći kroz ovu sobu. Ovo je CT simulator najnovije generacije. Mi imamo dnevno do pet simulacija, a imamo veliki priliv pacijenata - naglasio je Osmić te pojasnio da pacijenti dolaze iz Tuzlanskog kantona, Brčko distrikta, Posavskog kantona i iz RS.

