Rijeka ljudi na dženazi Eminu Švrakiću: Ostat će upamćen kao čovjek koji je među prvima stao u odbranu BiH

Dženaza osnivaču i komandantu Zelenih beretki Eminu Švrakiću klanjana je danas u Sarajevu, nakon ikindije namaza u haremu Begove džamije, a ukop je obavljen u haremu Bakrbabine džamije.

Tevhid je proučen danas nakon ikindije u Carevoj džamiji.

Danas je na Kovačima održana i komemoracija. Rijeka ljudi bila je na dženazi Švrakiću, koji je preminuo prije tri dana.

Iza njega su ostali sinovi Mustafa, Ahmed, Muhamed i Omar.

Švrakić će ostati upamćen kao veliki čovjek koji je među prvima stao u odbranu BiH.

Otišao je čovjek čije ime je sinonim za hrabrost, odbranu i bezuslovnu ljubav prema domovini.

Emin Švrakić nije bio samo vojnik. On je bio vizionar, lider i istinski patriota. Srcem i dušom živio je za Bosnu i Hercegovinu. U najtežim godinama za našu domovinu, on je prvi prepoznao opasnost i shvatio da se moramo organizovati i braniti. Njegova vizija i odlučnost davale su nadu i snagu, a njegova ideja o organizovanju odbrane postala je spas za Sarajevo i cijelu državu.