Duraković: Nakon oduzimanja mandata Dodiku sam ostao bez stana, savjetnika i vozila, dali mi umjesto toga tehnički neispravno

Potpredsjednik RS Ćamil Duraković oglasio se na društvenim mrežama nakon oduzimanja mandata prvom čovjeku RS Miloradu Dodiku.

Naveo je da se nalazi u Banjoj Luci, iako mu je dan počeo u SIPA-i gdje je davao izjavu povodom prijetnji koje su mu upućene od presuđenog ratnog zločinca.

- To je stanje koje je proizveo Milorad Dodik i njegove politike, gdje diskriminiše sve koji ne misle isto kao on. Nisam patetičan, ali želim iznijeti par činjenica. Neke stvari postaju ozbiljne. Kako to Dodik zna reći: svaki napad na njega je napad na srpski narod, a posebno kada čini krivična djela, napada Ustav, a onda se krije iza naroda. Milorade, mene je birao moj narod, nisi mi ti dao poziciju, sticajem okolnosti si ti bio predsjednik koji ima ovlasti kakve ima - da upravlja javnim resursima, Vladom, NSRS, da donosi odluke, a ovo poniženje koje mi pokušavaš prirediti i oni koji su oko tebe, ja ću iznijeti javnosti, a to si isključivo kriv ti - kazao je Duraković.

Naveo je da ga neće pripasti Dodik, da Banju Luku i Srebrenicu smatra svojim, kao i Prijedor i Doboj i sva druga mjesta u BiH.

- Ovim putem obavještavam javnost šta se desilo odmah po donošenju odluke CIK-a o oduzimanju mandata. Uslijedile su sankcije. Ako se sjećate da sam na početku mandata rekao da dolazim u Banju Luku i pružam ruku kao neko ko je preživio genocid, to me možda i politički koštalo. Nisam ja nikakva vlast ovdje, nego legitimno izabran potpredsjednik iz jednog od konstitutivnih naroda, a to su Bošnjaci. Doza očaja koju on ima je skoro nepodnošljiva. Prva odluka koju sam jutros dobio je oduzimanje prava na savjetnika, to je presedan, to se nije desilo ni prethodnicima koji isto nisu šutjeli. Ukinut mi je stan koji sam koristio kao zvaničnik. Kontaktirao me vlasnik zgrade, jer su nazvali iz Kabineta predsjednika da raskidaju ugovor. Vozilo koje sam dosad koristio je bilo 2022. godište Škoda, a danas su rekli da se Škoda vrati. Valjda zbog minimalnog obraza po zakonu dali su tehnički vrlo neispravno vozilo, koje je 10 godina starije od ovog. Moj vozač kaže da je ono tehnički neispravno, da troši ulje, da nije sigurno. Moj život je doveden u pitanje - naglasio je.

Naveo je da je saznao da se s istim problemima nije susreo drugi potpredsjednik Davor Pranjić.

- Znam da nam oduzimate politički subjektivitet - zaključio je.