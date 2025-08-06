Iako je govorio da ne priznaje Sud i da je politička presuda: Dodik zatražio otkup zatvorske kazne

Advokatski tim Milorada Dodika podnio je Sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za zamjenu zatvorske kazne novčanom, čime je faktički priznata pravosnažna presuda, iako je Dodik ranije tvrdio da je riječ o nezakonitoj odluci, a osporen je i sam legitimitet Suda BiH.

Inače, prema Krivičnom zakonu BiH sve kazne zatvora do jednu godinu se mogu zamijeniti za novčanu na način da jedan dan košta 100 KM.

S obzirom da je Dodik osuđen na godinu zatvorske kazne i šest godina zabrane obavljanja političkih funkcija, to znači da će morati platiti 36.500 KM.

Ovim potezom je Dodik faktički priznao presudu, iako je govorio da je riječ o politički montiranom procesu.