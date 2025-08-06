Medvjedi haraju bilećkim selima: Otkopavaju grobove i napadaju stoku

U posljednjih mjesec dana stanovnici sela Todorići kod Bileće ne mogu mirno spavati zbog medvjeda koji izazivaju pometnju u selu. Za ATV su ispričali da su prvo primijetili štetu na groblju, gdje je medvjed pokušao otkopati grob, a zatim je počeo napadati i ubijati stoku. Samo domaćinu Miloradu Čomiću jučer je ubio desetak ovaca, dok je nekoliko povrijedio.

- Prije otprilike mjesec dana otišao sam na naše groblje i zatekao slomljen krst, a kod nedavno sahranjene osobe uočio sam da je zemlja iskopana. Nije mi bilo svejedno - počinje svoju priču Miodrag Čomić za ATV.

On dodaje da se medvjed nakon toga pojavio kod njegovih komšija i nanio štetu.

- Ljudi su ga uspjeli otjerati, ali se on ubrzo vratio - kaže ovaj domaćin.

- Juče mi je ubio deset ovaca, a dvije je teško povrijedio. Sve se desilo oko 6:30 ujutro blizu moje kuće - kazao je Čomić za ATV.

Također ističe da je imao blizak susret s ovom životinjom.

- Juče sam vidio dva medvjeda. Ogromni su. Strah me je jer sam sam u dijelu sela koji se zove Dublje, udaljenom oko tri kilometra. Cijelo selo je u strahu, po četvoro ljudi čuva stada od po 20 ovaca - objašnjava Čomić.

Iz Opštine Bileća potvrđeno je za ATV da su danas na terenu bili veterinarski inspektor i predstavnik lokalnog Lovačkog udruženja, koji su izašli na teren da procijene štetu.

Bilećki inspektori su već ranije izlazili na teren zbog ovog problema.