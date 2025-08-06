Kao i nakon podizanja optužnice: U Tesliću i Doboju se pojavili bilbordi podrške Dodiku

U Tesliću i Doboju na bilbordima su ispisane poruke podrške još uvijek aktuelnom predsjedniku RS Miloradu Dodiku.

Na bilbordima je ispisano "Kad narod vjeruje, presude padaju. Pobijedit će Dodik, pobijedit će RS!".

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas "da mu je narod dao mandat i da će se o tome odlučivati na referendumu koji će biti održan na osnovu odluke Narodne skupštine".

Dodik je istakao da je "vladajuća kolicija u Republici Srpskoj odlučna da nastavi da brani ustavnu i dejtonsku poziciju Republike Srpske, ugrožene djelovanjem Kristijana Šmita".

Podsjećamo, CIK BiH je danas donio odluku o prestanku mandata Miloradu Dodiku s obzirom da je Sud BiH donio pravosnažnu presudu kojom je osuđen na godinu zatvora. Protiv ove odluke je dozvoljena žalba, a nakon toga će on i zvanično ostati bez pozicije te će se raspisati prijevremeni izbori.

Inače, slični plakati su viđeni i kada je protiv njega podignuta optužnica.