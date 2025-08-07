Tuzla: 16. godišnjica otvaranja Trga slobode, najvećeg trga u BiH

Na današnji dan 2009. godine, u Tuzli je svečano otvoren Trg slobode, najveći trg u Bosni i Hercegovini. Realizacija ovog projekta važan je korak u historiji Tuzle i BiH. Početkom avgusta 2008. godine, Općina Tuzla krenula je s realizacijom projekta uređenja najstarijeg trga u gradu i šetališnog prostora površine gotovo 6.000 kvadratnih metara, za šta je izdvojeno više od dva i po miliona maraka. Dominantno mjesto na Trgu zauzima velika fontana čije vanjske zidove krase ornamenti stećaka, no to na Trgu slobode nije jedini simbol srednjovjekovne Bosne. Naime, na dijelu na kojem su najmenski zadržane zelene površine, a gdje je bila stara fontana, postavljena je skulptura koja simbolizira stećak, a na mermernim pločama kojima je obložena lokacija uklesani su i epitafi sa srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika. Epitafi i ornamentika stećaka nadopunjuju već postojeće simbole na Trgu iz svih perioda kroz historiju kao što su Čaršijska džamija i česma iz doba osmanske vladavine, zgrada baroka koja simbolizira period austrougarske uprave te nekoliko objekata iz savremenog doba ili bliže prošlosti.

Umro francuski pronalazač Žozef Mari Žakar 1834. - Umro francuski pronalazač Žozef Mari Žakar (Joseph Marie Jacquard), koji je 1801. izumio mehanički tkački razboj, nazvan njemu u čast "Žakarova mašina". 1876. - Nizozemska igračica Margareta Gertruda Zele (Margaretha Geertruida Zelle), poznata kao Mata Hari - prema imenu koje je prije Prvog svjetskog rata uzela dok je živjela na Javi, tada pod kolonijalnom vlašću Nizozemske, rođena je na današnji dan. Pod izgovorom da je njemačka špijunka, strijeljana je u blizini Pariza u oktobru 1917. godine. 1895. - Otvorena Prva međunarodna izložba moderne umjetnosti u Veneciji, koja se od tada održava svake druge godine. 1932. - Rođen Abebe Bikila, etiopski atletičar, dvostruki olimpijski pobjednik u maratonu. Postao je nacionalni junak nakon pobjede u maratonu na Olimpijskim igrama u Rimu 1960., te ujedno postignutog svjetskog rekorda u maratonu u vremenu 2 sata, 15 minuta i 16,2 sekundi. Drugi put je trijumfovao na Igrama u Tokiju 1964. Iako je svega šest sedmica prije Igara imao operaciju slijepog crijeva, ipak je pobijedio ponovo s novim svjetskim rekordom u vremenu 2 sata, 12 minuta i 11,2 sekundi. Bikila je nastupio i na trećim Igrama zaredom, i to na Igrama u Meksiku 1968., ali više nije bio u pobjedničkoj formi te je odustao nakon 17 kilometara.

Rođen Petar Perica Vidić, bh. franjevac 1938. – U Sarajevu je rođen Petar Perica Vidić, bosanskohercegovački franjevac, svećenik, slikar i grafičar. Studij filozofije i teologije završio je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Od 1962. godine radio je u ateljeu akademskog slikara Gabrijela Jurkića, a od 1965. do 1966. u ateljeu akademskog slikara Stane Kregara u Ljubljani. Godine 1966., odlazi u Beč i pohađa Akademiju likovnih umjetnosti, gdje studira grafiku u klasi profesora Maksa Melhara (Max Melchar). Od 1970. godine predavao je likovnu umjetnost, a kasnije historiju umjetnosti na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom. U franjevačkoj zajednici Bosne Srebrene, vršio je dužnosti odgojitelja mladih franjevaca. Od 2000. godine bio je predsjednik Matice hrvatske u Sarajevu, a od 1995. godine član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Izlagao je u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Bio je gvardijan Franjevačkog samostana sv. Ante na Bistriku. Papa Benedikt XVI mu je 2011. godine dodijelio odlikovanje Križ za Crkvu i Papu. 1941. - Umro Rabindranat Tagore, indijski pisac i filozof, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1913. godine. Najcjenjeniji je bio kao pjesnik (poetska zbirka "Pjesma dara i žrtve"), te promotor indijske kulture na Zapadu i zapadne u Indiji. Američki pjesnik Paund (Pound) usporedio ga je s Danteom. Tagore nije bio samo pjesnik, već i pripovjedač, filozof, kompozitor, slikar, pedagog, esejist, dramski pisac i prevoditelj. Sam je za mnoge svoje pjesme napisao i muziku, te se one pjevaju poput narodnih svugdje gdje se govori bengalskim jezikom, a njime govori više od 50 miliona ljudi. Prilikom druge posjete Evropi Tagore je 13. novembra 1926. godine došao i u Zagreb, gdje je održao dva predavanja na engleskom jeziku, dok je pjesme čitao na bengalskom. 1957. - Preminuo američki filmski glumac, simpatični "debeljko" Oliver Norvel Hardi (Hardy), čiji neponovljivi gegovi u paru s “mršavim” Stenlijem Stenom Lorelom (Stanley Stan Laurel) i danas zasmijavaju publiku širom svijeta. Najpoznatiji filmovi: "Mi iz Oksforda", "Dva dobra drugara", "Fra đavolo", "Veliki posao", "Udri brigu na veselje", "Naša žena", "Na Divljem zapadu". 1975. - Rođena Šarliz Teron (Charlize Theron), južnoafrička i američka glumica, filmska producentica te bivši model. Oskara za najbolju žensku ulogu dobila je 2003. godine za ulogu Aileen Wuornos u filmu “Čudovište”. Američka državljanka postala je 2007. godine. 1980. - Amel Ćurić, jedan od najpopularnijih bosanskohercegovačkih pjevača pop muzike, rođen je na današnji dan, odnosno slavi 45. rođendan. 1989. - Umrla Mira Trailović, pozorišna rediteljica. Godinama je bila jedna od najdominantnijih ličnosti srbijanskog i svjetskog teatra. Osnovala je 1956. pozorište "Atelje 212", a potom i BITEF (Beogradski internacionalni teatarski festival), čiji je umjetnički direktor bila od 1967. do smrti. Bila je i umjetnička direktorica Međunarodnog pozorišnog festivala u francuskom gradu Nansiju 1983. i 1984. godine.

