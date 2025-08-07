Stanje na putevima: Sanacioni radovi na više dionica

Na više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, pa je potreban dodatni oprez u tim zonama.

Svim učesnicima u saobraćaju savjetuje se da unaprijed planiraju svoje putovanje, uzimajući u obzir aktuelno stanje na cestama i moguće zastoje. Vozače se podsjeća da voze smireno, drže propisano odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja, posebno u uslovima pojačanog saobraćaja.

Radovi su aktuelni na magistralnim cestama: Zenica-Žepče (Topčić Polje), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale, Vrhpolje-Ključ, Olovo-Semizovac i Jablanica-Prozor.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima, povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali putnička vozila, za sada ne čekaju duže od 30 minuta na prelazak granice. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Napominjemo da su čekanja na graničnim prelazima podložna čestim izmjenama. Vozači imaju pristup video nadzornim kamerama OVDJE.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).