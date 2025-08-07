Nema zime za Tuzlake: Rekonstrukcija glavnog vrelovoda privodi se kraju

U Tuzli traje rekonstrukcija magistralnog vrelovoda, projekat kojim se trebali riješiti problemi i izazovi građana s grijanjem kao i odgovoriti na rastuće potrebe stanovništva.

Postojeći sistem grijanja opterećen je zbog ekspanzije stambenih objekata, trenutna mreža je na granici kapaciteta, a daljnja priključenja novih objekata, bilo kolektivnih ili individualnih, dodatno urušavaju kvalitet usluge.

Zbog toga je odlučeno da se pristupi rekonstrukciji glavnog, odnosno magistralnog vrelovoda, kao prve faze velikog projekta, čija vrijednost ukupno iznosi 80 miliona KM.

Riječ je o tehnički i organizaciono složenom projektu koji uključuje više faza i zahtijeva precizno planiranje i izvođenje, ali koji će donijeti dugoročne benefite cijelom gradskom sistemu grijanja.

Kako su kazali iz Javnog preduzeća Centralno grijanje, radovi se trenutno izvode na dionici magistralnog vrelovoda K4–K5, kao nastavak investicionih aktivnosti Gradske uprave Tuzle usmjerenih na dugoročnu stabilnost i tehničku održivost sistema grijanja.

- U okviru ove faze izvode se građevinski i mašinski radovi na zamjeni cjevovoda profila DN600, koji je smješten unutar armirano-betonskog kanala. Paralelno se realizuju i iskopi za ugradnju takozvanog lira, uz lokalna proširenja zidova kanala, s ciljem osiguranja stabilnosti trase i očuvanja tehničke ispravnosti sistema - pojasnili su iz Centralnog grijanja.

Također, u završnoj fazi su radovi na dionici K5–K6, koji obuhvataju vraćanje terena u prvobitno stanje, uz poštivanje važećih tehničkih i ekoloških standarda, kao i propisa o zaštiti prostora i životne sredine.

- Sve zelene površine bit će vraćene u prvobitno stanje, uključujući rekonstrukciju travnatih površina, uređenje partera te sadnju novih stabala na mjestima gdje su prethodno postojala - rečeno je.

Uporedo s radovima na ostalim dionicama, na dionici K20–K21 (ulica Branilaca BiH) završeni su mašinski radovi, dok su u toku izolaterski radovi, kao i aktivnosti na zatvaranju kanala, čime se okončava tehnički dio realizacije radova na ovoj trasi, naglasili su iz Centralnog grijanja.

Inače, krajnji cilj projekta je stabilizacija sistema, povećanje njegovog kapaciteta i energetske efikasnosti, kako bi se postojeći i budući korisnici mogli osloniti na sigurnu i kvalitetnu isporuku toplotne energije, što u ranijim zimskim sezonama nije bio slučaj.