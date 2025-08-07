Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PANAMSKA MISIJA POTVRDILA

Rusija zbog Dodika zatražila konsultacije Vijeća sigurnosti UN

Zatvorene konsultacije bi, prema rasporedu SB UN, mogle da se održe večeras u 21:00

Vijeće sigurnosti UN-a. AP

Dž. R.

7.8.2025

Rusija je zatražila zatvorene konsultacije sa Vijećem sigurnosti UN u vezi sa situacijom oko predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, rečeno je RIA Novostima u misiji Paname pri UN, koja predsjedava Vijećem sigurnosti u avgustu.

- Rusija je zatražila sastanak - naveli su iz panamske misije i potvrdili da je sastanak zatražen zbog Dodika, prenose ruski mediji.

Centralna izborna komisija BiH usvojila je odluku o oduzimanju mandata predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Odluka je donijeta jednoglasno.

Dodik je najavio da će tim povodom u Republici Srpskoj biti održan referendum na kome će se narod izjasniti da li prihvata te odluke suda.

Zatvorene konsultacije bi, prema rasporedu SB UN, mogle da se održe večeras u 21:00, prenosi RT Balkan.

# VIJEĆE SIGURNOSTI UN
# RUSIJA
# MILORAD DODIK EN
PRIKAŽI KOMENTARE (12)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.