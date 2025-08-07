Rusija zbog Dodika zatražila konsultacije Vijeća sigurnosti UN

Rusija je zatražila zatvorene konsultacije sa Vijećem sigurnosti UN u vezi sa situacijom oko predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, rečeno je RIA Novostima u misiji Paname pri UN, koja predsjedava Vijećem sigurnosti u avgustu.

- Rusija je zatražila sastanak - naveli su iz panamske misije i potvrdili da je sastanak zatražen zbog Dodika, prenose ruski mediji.

Centralna izborna komisija BiH usvojila je odluku o oduzimanju mandata predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Odluka je donijeta jednoglasno.

Dodik je najavio da će tim povodom u Republici Srpskoj biti održan referendum na kome će se narod izjasniti da li prihvata te odluke suda.

Zatvorene konsultacije bi, prema rasporedu SB UN, mogle da se održe večeras u 21:00, prenosi RT Balkan.