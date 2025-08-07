Ruska ambasada: BiH ne može dozvoliti sebi da napravi historijsku grešku, došao je trenutak istine

Ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini uputila je reakciju na jučerašnju odluku Centralne izborne komisije BiH (CIK) koja je oduzela mandat predsjednika Republike Srpske Miloradu Dodiku poručujući, između ostalog, da je za BiH došao trenutak istine.

Mi smo na redu

Iz ambasade Rusije u BiH su naveli na početku da su uslijedile brojne reakcije na odluku CIK-a i da su sada oni na redu za istu.

- Za Bosnu i Hercegovinu je došao trenutak istine. Ili će dokazati da je zaista pravna demokratska država te odbaciti politiziranu presudu Miloradu Dodiku, koja je progurana pod zapadnim pritiskom, ili će se svrstati u red Moldavije, Rumunije, Francuske, Njemačke, Austrije, SAD-a, u suštini cijelog kolektivnog Zapada, gdje licemjerno i bahato koriste agencije za provođenje zakona u svrhu uništavanja svojih oponenata. Kakva parodija na demokratiju je reakcija Christiana Schmidta, koji je poručio da je, iznenada, neophodno sprovoditi sudske odluke. Osoba, koja je napljuvala Vijeće sigurnosti UN-a – osnovno tijelo međunarodnog prava, poziva da se poštuju zakoni koje je on proglasio vršeći pritisak na 'nezavisni sudski sistem - naveli su.

Dalje poručuju da "Bosna i Hercegovina ne može dozvoliti sebi da napravi historijsku grešku".

- Zar su ovdje zapravo zaboravili o njenoj reputaciji 'evropskog bureta baruta' u slijepoj i bijesnoj težnji da se tuđim rukama uništi najizrazitija ličnost zemlje, umjesto toga da se napokon počnje dijalog s njom o budućnosti? Jer na kocki nije samo mjesto Bosne i Hercegovine u 'demokratskoj evropskoj porodici', a zapravo tegli pauka i zmija. Na kocki je zaista postojanje Bosne i Hercegovine kao jedinstvene države - istakli su.

- Upravo zato oni, od kojih zavisi razvoj situacije, treba da ohlade usijane glave, odbace vanjski diktat kako ne bi postali slični kijevskoj hunti, koja se pretvorila u instrument tuđe volje. Neophodno je da se situacija koja se formira, pogleda mudro, da se uzmu u obzir osnovni principi međunarodnog prava, da se smanji nivo napetosti - dodali su.

Na kraju su uputili i jednu vrstu prijetnje.

- I ako situacija izmakne kontroli, upravo oni će snositi odgovornost za to. Upravo zato ponovo izjavljujemo da je za BiH došao trenutak istine, jer nakon toga može uslijediti tačka bez povratka - zaključili su.

Podsjetimo, Dodiku je jučer CIK oduzeo mandat predsjednika RS-a nakon pravosnažne odluke Suda BiH kojom je osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja.

Odluka CIK-a će biti pravosnažna nakon isteka roka žalbe Dodikove odbrane i nakon što je potvrdi Apelaciono odjeljenje Suda BiH.