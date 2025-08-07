Zikret Zahirović treba pomoć dobrih ljudi da ne živi u nepodnošljivim bolovima

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za liječenje Zikreta Zahirovića iz Kalesije koji je više od šest godina imao nepodnošljive bolove. Za njega je pokrenut humanitarni broj 17039. Pozivom na ovaj broj donirate 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u zemlji.
Zikret je 2014. povrijedio rame i živce nakon pada u šaht. Godinama se borio s bolovima, a stanje se pogoršalo nakon operacije. Nijedna terapija nije donosila trajno olakšanje, sve dok prošli mjesec u Kairu nije dobio tačnu dijagnozu - miofascijalni bolni sindrom. Bol je nestala već poslije prve injekcije, a Zikret je prvi put mogao pomjeriti vrat i zaspati bez bola.
U Kairu ostaje do oktobra, a Pomozi.ba je klinici dao garanciju za terapije koje koštaju osam hiljada eura. Pomozimo mu da se vrati kući, bez bola, spreman da ponovo živi.
Osim poziva na broj 17039, donacije su moguće i preko internetske platforme Pomozi.ba ili bankovnih računa ovog udruženja.
Računi za uplate
PayPal
(Zikret Zahirović)
Za uplate iz Bosne i Hercegovine
UniCredit Bank
338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International
141-306-53201196-79
NLB Banka
132-260-20223371-17
ZiraatBank BH
186-121-03108095-46
ASA Banka
134-105-11300001-66
Sparkasse Bank BiH
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje Pomozi.ba, dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71 000 Sarajevo
Svrha: Zikret Zahirović
Uplate iz inostranstva
Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji
Erste Bank
IBAN: AT64 2011182266475400
BIC: GIBAATWWXXX
Wien, Oestereich
Name: hilfhelfen-pomozi.ba
Verwendungszweck: Zikret Zahirović
Za uplate iz Nizozemske i zapadne Evrope
ING SWIFT: INGBNL2A
BAN: NL63INGB0675431905
St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Zikret Zahirović
Za uplate iz Turske
Vakif Katilim Bankasi A.S.
IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01
İstanbul, Türkiye
Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği
Açıklama: Zikret Zahirović