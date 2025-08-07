Zikret Zahirović treba pomoć dobrih ljudi da ne živi u nepodnošljivim bolovima

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za liječenje Zikreta Zahirovića iz Kalesije koji je više od šest godina imao nepodnošljive bolove. Za njega je pokrenut humanitarni broj 17039. Pozivom na ovaj broj donirate 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u zemlji.

Zikret je 2014. povrijedio rame i živce nakon pada u šaht. Godinama se borio s bolovima, a stanje se pogoršalo nakon operacije. Nijedna terapija nije donosila trajno olakšanje, sve dok prošli mjesec u Kairu nije dobio tačnu dijagnozu - miofascijalni bolni sindrom. Bol je nestala već poslije prve injekcije, a Zikret je prvi put mogao pomjeriti vrat i zaspati bez bola.

U Kairu ostaje do oktobra, a Pomozi.ba je klinici dao garanciju za terapije koje koštaju osam hiljada eura. Pomozimo mu da se vrati kući, bez bola, spreman da ponovo živi.

Osim poziva na broj 17039, donacije su moguće i preko internetske platforme Pomozi.ba ili bankovnih računa ovog udruženja.

Računi za uplate

PayPal

[email protected]

(Zikret Zahirović)

Za uplate iz Bosne i Hercegovine

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International

141-306-53201196-79

NLB Banka

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH

186-121-03108095-46

ASA Banka

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje Pomozi.ba, dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71 000 Sarajevo

Svrha: Zikret Zahirović

Uplate iz inostranstva

Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji

Erste Bank

IBAN: AT64 2011182266475400

BIC: GIBAATWWXXX

Wien, Oestereich

Name: hilfhelfen-pomozi.ba

Verwendungszweck: Zikret Zahirović

Za uplate iz Nizozemske i zapadne Evrope

ING SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Zikret Zahirović

Za uplate iz Turske

Vakif Katilim Bankasi A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Zikret Zahirović