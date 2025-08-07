Doktorica napisala pjesmu Aidi Softić, koju je ubio odron na putu do Foče, govorila za "Avaz": "Leptirica“ je...

Prije nekoliko dana, na putu Foča–Sarajevo, u samo jednom trenutku, život Aide Softić, 33-godišnje doktorice Hitne pomoći Sarajevo, zauvijek je prekinut. Komad stijene obrušio se na automobil u kojem je bila. Tragedija koja se mogla i morala spriječiti, odnijela je mladu ženu čija su dobrota, stručnost i osmijeh bili utjeha mnogima.

Žalost koja ju je preplavila kada je čula vijest, doktorica Jasmina Hanjalić, Aidina kolegica iz smjene 3, opisuje riječima:

- Nisam mogla prihvatiti prvih 24 sata. Misao je tonula, a kad bi izronila, drhtala sam. Tišina je bila jedino moguća.

Zajednički oproštaj

Kao najstarija u smjeni, i kao književnica, kako kaže, odlučila je taj dan, dan dženaze pretočiti bol u stihove. Nastala je "Leptirica“, pjesma posvećena mladoj kolegici, u kojoj je opisana Aidina duša, uvijek nasmijana, stamena, vrijedna i nježna.

- To je bio naš zajednički oproštaj, jer u pjesmi sam opisala Njenu dušu Leptirice, uvijek nasmijane, njeno bijelo lice djevojke, sposobne i stamene, vrijedne, nježne i ženstvene. Često je radila u ambulanti za djecu, strpljivo i s mnogo empatije za djecu. Pokušala sam objasniti koliki je gubitak za porodicu, saradnike, ali i društvo – priča Jasmina za "Avaz“.