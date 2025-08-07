Iz Suda BiH potvrdili za “Avaz”: Zaprimljen zahtjev Milorada Dodika da kaznu zatvora zamijeni novčanom

Dodik bi u ovom slučaju, a kako bi izbjegao zatvorsku kaznu, trebao platiti 36.500 KM

Milorad Dodik. predsjednikrs.rs/Borislav Zdrinja

Piše: Alen Bajramovic

7.8.2025

U Sud Bosne i Hercegovine stigao je zahtjev Milorada Dodika, predsjednika RS, kojim traži zamjenu kazne zatvora, potvrđeno je za “Avaz” iz Ureda za odnose s javnošću Suda BiH.

- Sud je zaprimio zahtjev Milorada Dodika za zamjenu kazne zatvora novčanom. Odluka će biti donešena u razumnom roku – navode u odgovoru iz Suda BiH.

Pravosnažnom presudom Suda BiH Milorad Dodik osuđen je na godinu dana zatvora zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Prema važećim zakonskim propisima osobe osuđene na kazne u trajanju do godinu dana imaju pravo otkupa kazne. Dodik bi u ovom slučaju, a kako bi izbjegao zatvorsku kaznu, trebao platiti 36.500 KM.

