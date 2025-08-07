Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OPOZICIJA SUZDRŽANA

Objavljujemo dnevni red posebne sjednice NSRS: Raspravljat će o oduzimanju mandata Dodiku i raspisivanju referenduma!

Nenad Stevandić, predsjednik NSRS je ranije izjavio da su klubovi skupštinske većine glasali za održavanje posebne sjednice

Posebna sjednica NSRS o Dodiku i raspisivanju referenduma. Avaz

Piše: Evelin Trako

7.8.2025

Posebna sjednica Narodne skupštine o predsjedniku RS Miloradu Dodiku, kojem je Centralna izborna komisija BiH (CIK) oduzela mandat provedbom pravosnažne presude Suda Bosne i Hercegovine, bit će održana i to sa samo dvije tačke dnevnog reda. 

Dnevni red posebne sjednice NSRS. Avaz

1. Informacija o presudi Suda BiH izrečene predsjedniku Republike Srpske i odluci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o prestanku mandata predsjedniku Republike Miloradu Dodiku i zauzimanje stava Narodne skupštine o budućim aktivnostima institucija Republike Srpske;

2. Razmatranje i usvajanje odluke o raspisivanju referenduma odluka Suda BiH izrečene predsjedniku Republike Srpske i odluci Centralne izborne komisije BiH i prestanku mandata predsjedniku Republike Miloradu Dodiku.

Nenad Stevandić, predsjednik NSRS je ranije izjavio da su klubovi skupštinske većine glasali za održavanje posebne sjednice, a da su suzdržani bili SDS, PDP i Lista za pravdu i red.

Termin sjednice će biti naknadno određen.  

# NSRS
# MILORAD DODIK
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.