Duraković: "Ovo su očajnički potezi čovjeka bez mandata, neću napustiti Banja Luku"

Potpredsjednik RS-a iz reda bošnjačkog naroda Ćamil Duraković kazao je kako najnoviji potezi Milorada Dodika kojim su mu oduzeta prava kao potpredsjednika entiteta Republika Srpska u vidu službenog vozila, stana, ali i prava na savjetnika, očajnički su potezi čovjeka bez mandata.

On smatra kako se Dodik uvijek politički sveti kada je iritiran određenim situacijama te upozorava kako su Bošnjaci u RS žrtve te Dodikove "bahate politike".

- On se sveti tamo gdje ima najslabije karike. Bošnjaci u entitetu RS su godinama žrtva brutalne politike Milorada Dodika, počev od ukidanja bosanskog jezika u školama, do ovih političkih odluka. A kada ste izabrani da zastupate interese Bošnjaka u institucijama ovog entiteta, onda on ide na to da pošalje jasnu poruku narodu. Nije ovo individualno, niti je to mene dotaklo lično, ali svakako je to poruka da on prezire Bošnjake iz razloga što je on kriv za ono što je uradio do sada, kršenje ustava, zakona države BiH. Ali ako vi kao Bošnjak koji ovdje živi niste Denis Šulić ili Alen Šeranić koji će govoriti ono što govori Dodik, vi ne možete biti dio sistema, iako ste Ustavom konstitutivan narod - naveo je Duraković za Fenu.

On je mišljenja da je i ovaj potez protiv njega "politički očaj Dodika" iz kojeg se vidi da je to njegov politički krah.

- Prenisko je da vi potpredsjedniku entiteta RS, kojeg je birao narod, date vozilo koje je 15-20 godina staro. Svjesno, a znate koliko se putuje, koliko je rizično da je vozilo tehnički neispravno. Ako moj vozač mora svako malo dosipati ulje u to vozilo, onda je to sramota. Ovo je svjesna poruka - jer ovo se nije desilo potpredsjedniku iz reda hrvatskog naroda, niti mu je uskraćeno pravo na savjetnika kojeg ima po zakonu, niti mu je uskraćeno stambeno zbrinjavanje, niti vozilo koje ga vozi. To je jasna poruka Bošnjacima. Ja samo to htio da javnost zna - poručio je Duraković.

Ističe da neće odustati, nastavlja raditi svoj posao te da neće napustiti Banja Luku.

- Nastavljam raditi svoj posao, ali da se zna u kakvim okolnostima, bez elementarnih resursa za obavljanje pozicije na koju je Dodik direktno udario. Želim da se zna ko je odgovoran za to. Ja ću iskoristiti i svoje zakonske mogućnosti, jer RS kao entitet nije očevina Milorada Dodika. To je entitet u kojem ravnopravno po Ustavu žive konstitutivni narodi (Srbi, Hrvati i Bošnjaci) i Ostali. Mi smo građani ovog enteteta i koristićemo zakonske mogućnosti da ostvarujemo naša prava što nam je propisano na svaki način - naveo je Duraković.