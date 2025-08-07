Odluka CIK-a o oduzimanju mandata Miloradu Dodiku: Funkcija predsjednika SNSD-a neupitna

Centralna izborna komisija BiH jednoglasno je oduzela mandat Miloradu Dodiku nakon presude, međutim, u odluci CIK-a, ne navodi se njegova funkcija predsjednika SNSD-a koju on nastavlja legalno obnašati, piše Istraga.

U nastavku objavljujemo obrazloženje Odluke CIK-a da Dodiku oduzme mandat predsjednika entiteta.

- U sadržaju akta Suda Bosne i Hercegovine, dostavljenog Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine iz predmetne presude, dostavljena je i napomena da pravne posljedice osude propisane članom 203a stav 5. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, i to a) prestanak službene dužnosti i prestanak zaposlenja; c) zabrana vršenja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava; i d) zabrana sticanja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava, nastupaju po sili zakona, po pravosnažnosti presude, što znači da, s obzirom na to da je predmetna presuda postala pravosnažna 12.06.2025. godine, optuženi Milorad Dodik ne može obavljati nijednu od dužnosti ili poslova koji su navedeni u tačkama od a), c) i d) člana 203a stav 5. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine - navodi se u obrazloženju CIK-a.

U nastavku CIK navodi da je odredbama člana 1.10 stav (1) tačka 4. Izbornog zakona BiH utvrđeno da izabranom članu organa vlasti na svim nivoima prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran danom pravosnažnosti sudske presude kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže.

Nadalje, tačkom 5. i tačkom 6. istog stava člana 1.10 propisano je da izabranom članu organa vlasti na svim nivoima prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran danom pravosnažnosti sudske presude kojom mu je izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja određenog zanimanja, djelatnosti ili dužnosti koja predstavlja funkciju izabranog člana u o organu vlasti, odnosno danim pravosnažnosti sudske presude kojom mu je izrečena kazna koja za pravnu posljedicu osude ima prestanak te službene dužnosti i prestanak radnog odnosa - navodi se.