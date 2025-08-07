Potvrđena presuda protiv Mađara koji je ubio suprugu u Tuzli: Osuđen na 11 godina zatvora

Vrhovni sud Federacije BiH potvrdio je prvostepenu presudu protiv mađarskog državljanina Erna Szabo Csakija, koji je zbog ubistva supruge u prigradskom dijelu Tuzle osuđen na 11 godina zatvora.

- Vrhovni sud FBiH odlučujući u žalbenom postupku u krivičnom predmetu protiv optuženog Erno Szabo Csaki, zbog krivičnog djela Ubistvo, donio je presudu kojom se žalbe kantonalne tužiteljice, branioca optuženog i optuženog odbijaju kao neosnovane i potvrđuje presuda Kantonalnog suda u Tuzli, kojom je optuženi oglašen krivim, te osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 11 godina, čime je ova presuda postala pravosnažna.

Presudom Kantonalnog suda u Tuzli optuženi je oglašen krivim što je u periodu od 19. do 21. februara 2024. godine, u tuzlanskom prigradskom naselju Lipnica, u porodičnoj kući svoje supruge S.B., koristeći hladno oružje- luk i strijelu, pogodio S.B. u predio grudnog koša, što je uzrokovalo smrt oštećene - kazali su iz Kantonalnog suda u Tuzli.

Podsjećamo, koncem februara prošle godine u tuzlanskom prigradskom naselju Lipnica u kući je pronađena 48-godišnja Selma Baluković, dok je u neposrednoj blizini tijela policija zatekla njenog povrijeđenog muža 50-godišnjeg državljanina Mađarske Erna Szabo Csakija.