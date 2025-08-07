Akademija nauka i umjetnosti BiH poziva na zaustavljanje biološkog uništenja palestinskog naroda: Uputili zahtjev i Vijeću ministara

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine diže svoj glas i pridružuje se međunarodnim organizacijama i institucijama, nacionalnim vladama, hrabrim i odgovornim novinarima, intelektualcima i akademicima u osudi genocidnog rata koji izraelski opresivni režim premijera Benjamina Netanjahua vodi protiv palestinskog naroda, saopćeno je iz ANU BiH.

Zabranjene metode

U apelu kojeg potpisuje predsjednik ANU BiH, akademik Muris Čičić, navodi se da izraelska vlada koristi zabranjene metode ratovanja, uključujući i sistematsko, namjerno i duboko dehumanizirajuće gladovanje stanovništva Gaze, s ciljem konačne eksterminacije Palestinaca iz njihove povijesne zemlje.

- Nakon brutalnog terorističkog napada Hamasa 7. oktobra 2023, koji se ničim ne može opravdati, uslijedila je neselektivna odmazda izraelskog okupacijskog režima, koja još uvijek traje, pretvorivši se u primjer genocida, urbicida, kulturocida i elitocida. To su počeli primjećivati i kritikovati neki zapadni saveznici ekstremno desničarske vlade premijera Benjamina Netanjahua, suočeni s otporom sopstvenog stanovništva daljoj podršci izraelskom režimu. Međutim, uprkos naraslim glasovima otpora ne samo u svijetu nego i u samom Izraelu, on nastavlja s fanatičnom proizvodnjom kulture smrti, bez ikakvog opravdanog vojnog razloga. To je znak opasnog potonuća u barbarstvo koje zahtijeva promptni odgovor progresivnog dijela čovječanstva – ističe se u apelu.

Biloško uništenje

ANU BIH poziva na zaustavljanje biološkog uništenja palestinskog naroda, te od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zahtjeva da rezolutno i konsenzualno saopći svoj stav o ilegalnoj agresiji izraelskog režima na palestinsku državu koja nestaje pred našim očima.

- Tražimo da se odmah i bez kalkulacija započne proces izgradnje pravednog dvodržavnog rješenja koje će omogućiti dostojan život palestinskog i jevrejskog naroda, uz prethodno kažnjavanje kako naredbodavaca Hamasovog sedmooktobarskog terora, tako i arhitekata i naredbodavaca ratnog zločina, zločina protiv čovječnosti i zločina genocida izraelskog aktuelnog režima. Bez te geste međunarodne pravde, ulazimo kao ljudska zajednica u eru nekažnjivosti i uznemirujućeg trijumfa gole, neobuzdane sile i fašističkog uništenja cijelog jednog naroda – stoji u apelu ANU BiH