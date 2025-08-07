Dodik napao Piculu zbog fotografije iz Oluje: "Ako su to evropske vrijednosti, onda je jasno zašto ih sve više naroda odbacuje"

Osuđeni i smijenjeni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zatražio je da mu se zatvorska kazna na koju je pravomoćno osuđen zamijeni novčanom, a istodobno se odlučio baviti obilježavanjem 30. godišnjice operacije "Oluja" koju je opisao kao etničko čišćenje. Pune ruke posla Iako ima pune ruke posla nakon što ga je Centralna izborna komisija BiH (CIK) jučer smijenilo s dužnosti predsjednika RS (na što ima pravo žalbe), Dodik je našao vremena komentirati obljetnicu "Oluje" pa je na društvenoj mreži X napisao kako je to bila "proslava etničkog čišćenja" u čemu je sudjelovala i Europa. "Ne može Evropa graditi mir ako slavi etničko čišćenje. I ne može braniti pravo ako nagrađuje one koji su ga gazili oružjem", napisao je Dodik kojemu je povod za tu objavu bila čestitka hrvatskog europarlamentarca Tonina Picule. On je prisjećajući se "Oluje" objavio i svoju ratnu fotografiju na kojoj je u odori i sa strojnicom. Dodik se potužio da dok njega smjenjuju iako je izabran na demokratskim izborima "promoteri rata s puškom u ruci drže lekcije o demokraciji i pravu". "Ako su to evropske vrijednosti, onda je jasno zašto ih sve više naroda odbacuje", napisao je.

Odvjetnici već tražili da isplati zatvorsku kaznu Dodikovi advokati u međuvremenu su poduzeli korake ne bi li ga spasili od odlaska u zatvor zatraživši od suda da mu se umjesto toga propiše novčana kazna. "Sud je zaprimio zahtjev Milorada Dodika za zamjenu kazne zatvora novčanom. Odluka će biti donesena u razumnom roku", stoji u očitovanju Suda BiH objavljenom u četvrtak Krivičnim zakonom BiH predviđena je mogućnost da se zatvorske kazne u trajanju do godinu dana mogu zamijeniti novčanom kaznom i to tako da osuđeni svaki dan zatvora otkupi za iznos od 100 konvertibilnih maraka odnosno 50 eura. U Dodikovu bi slučaju to značilo da u državni budžet treba uplatiti iznos od 36.500 konvertibilnih maraka odnosno 18.670 eura. Sud kojemu je podnesen zahtjev treba formalno odobriti zamjenu kazne no tu ne postoje zapreke jer pravna praksa ne predviđa da sudovi provode procjenu opravdanosti zahtjeva nego samo utvrđuju jesu li za to ispunjeni formalni uvjeti.