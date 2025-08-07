Nana Fata Orlović proslavila 82. rođendan: Dobila je i tortu

- Nemam ništa protiv vjere, ali crkva je nepravedno izgrađena u mojoj avliji i tu joj nije mjesto - govorila je godinama.

Inače, nana Fata je uspjela da se izbori sa cijelim sistemom i da svojom čeličnom voljom istjera nepravdu iz svoje avlije.

Žena koja je simbol borbe i istrajnosti, dobila je i prigodnu tortu povodom rođendana.

Torta koju je dobila nana Fata Orlović . Facebook

U njenom dvorištu u Konjević-Polju kod Bratunca nelegalno je izgrađena pravoslavna crkva 1998. godine, dok je ona bila u izbjeglištvu.

Na kraju je presudu donio Evropski sud za ljudska prava, kojom je naloženo uklanjanje crkve iz dvorišta u Konjević-Polju.

Nikada nije odustala, iako je čak i od onih koji su joj glumili prijatelje, doživjela izdaje.

Ime ove hrabre žene će, sigurno, u historiju Bosne i Hercegovine biti upisano zlatnim slovima.