Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BOSANSKA HEROINA

Nana Fata Orlović proslavila 82. rođendan: Dobila je i tortu

Nana Fata je uspjela da se izbori sa cijelim sistemom i da svojom čeličnom voljom istjera nepravdu iz svoje avlije

Nana Fata Orlović: Dočekala 82. rođendan. Avaz

E. T.

7.8.2025

Bosanska heroina Fata Orlović proslavila je 82. rođendan. 

Žena koja je simbol borbe i istrajnosti, dobila je i prigodnu tortu povodom rođendana. 

Inače, nana Fata je uspjela da se izbori sa cijelim sistemom i da svojom čeličnom voljom istjera nepravdu iz svoje avlije. 

- Nemam ništa protiv vjere, ali crkva je nepravedno izgrađena u mojoj avliji i tu joj nije mjesto - govorila je godinama. 

Torta koju je dobila nana Fata Orlović. Facebook

U njenom dvorištu u Konjević-Polju kod Bratunca nelegalno je izgrađena pravoslavna crkva 1998. godine, dok je ona bila u izbjeglištvu.

Na kraju je presudu donio Evropski sud za ljudska prava, kojom je naloženo uklanjanje crkve iz dvorišta u Konjević-Polju.

Nikada nije odustala, iako je čak i od onih koji su joj glumili prijatelje, doživjela izdaje.

Ime ove hrabre žene će, sigurno, u historiju Bosne i Hercegovine biti upisano zlatnim slovima. 

# NANA FATA ORLOVIĆ
# FATA ORLOVIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (9)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.