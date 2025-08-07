Isak poručio Dodiku da pokupi prnje iz kabineta, a ruskom ambasadoru da je ovdje samo gost i ništa više

Nakon što je Milorad Dodik uskratio sredstva za normalno funkcionisanje kabineta potpredsjedniku RS Ćamilu Durakoviću oglasio se i federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak.

On je podržao Durakovića, ali se osvrnuo i na saopćenje ambasade Ruske Federacije u BiH iz koje su rekli kako je “na kocki opstanak BiH kao države”.

Njegovu reakciju prenosimo u cjelosti.

- Potpredsjednik bosanskohercegovačkog entiteta RS-a iz reda bošnjačkog naroda Ćamil Duraković je legalno izabrani nositelj političke funkcije u manjem bh. entitetu. Postupci odlazećeg predsjednika bh. entiteta RS-a Milorada Dodika najbolje govore o stanju očaja u kojem se nalazi vlast predvođena SNSD-om.

Milorad Dodik po ko zna koji put je dokazao, ako uzmemo u obzir činjenicu da je institucija potpredsjednika bh. entiteta RS-a ustavna kategorija u ovoj administrativno – teritorijalnoj jedinici u sastavu Bosne i Hercegovine, kako su mu lični interesi i zadovoljavanje personalnih frustracija i dolazeće političke impotencije važniji od bh. entiteta RS-a i svakog pojedinca – Srbina, Hrvata, Bošnjaka – koji živi na teritoriji bh. entiteta RS-a. Milorad Dodik je čovjek koji će pogaziti i Ustav RS-a i Narodnu skupštinu RS-a i Vladu RS-a i svakog Srbina i svakog Bošnjaka i svakog Hrvata pa čak i samog sebe samo da bi zadvoljio finansijske interese i pokazao privid nadmoći.

Ali još malo Milorade. Što si ukidao – ukidao si. Vrijeme koje trošiš na pokušaje osvete iskoristi da pospremiš kabinet, pokupiš prnje i eventualno zamoliš Željku Cvijanović da „riješi“ par savjetnika koji će morati kući nakon što odstupiš s pozicije. A Željka Cvijanović, ako je pametna, neće ti izaći u susret jer svi vidimo gdje su te poslali pravni savjetnici, ‘eksperti’ i strane diplomate poput ambasadora Rusije u BiH kojima si se okružio i koji su te tapšali po ramenima.

A što se tiče ruskog ambasadora i njegovih izjava – gospodine ambasadore, Vi ste ovdje samo gost i ništa više. Kada ste već sebi dali za pravo da se krajnje nediplomatski miješate u unutrašnja pitanja BiH, da Vam krajnje nediplomatski i odgovorim:

Vi ste predstavnik agresora i autokrate. Vi ubijate političke protivnike. Ne poštujete međunarodno pravo. Ugnjetavate vlastiti narod. Ugnjetavate svijet. I Vi pričate o demokratiji i vladavini zakona? Vi? Bosna i Hercegovine je za vas leglo demokratije i vladavine prava - navodi se u reakciji ministra Isaka.