Nermin Nikšić: Nisam komentirao tvrdnje samozvanih analitičara da se Dodik nagodio sa Sudom BiH, Duraković neće ostati sam

Nermin NIkšić, premijer Federacije BiH i predsjednik SDP-a komentirao je slučaj Milorada Dodika.

- Kada je većina samozvanih analitičara, pogotovo opozicionih stranaka iz Federacije, od Dodika pravila nedodirljivog genija koji se nagodio za oslobađajuću presudu, nisam želio komentarisati te špekulacije. Jasno sam istakao kako želim komentarisati činjenice, da je to čin predaje, priznavanja pravnog poretka Bosne i Hercegovine, suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Pokazalo se da je mit o dogovoru samo špekulacija onih koji bi za trun vlasti siguran sam na to pristali, koji bi nas uvjeravali kako je to državnički, a zašto ne, kao što su lažno optuživali nas, to i dobro naplatili - rekao je Nikšić.

Kaže da svaka naknadna pamet i osporavanje Suda BiH od strane Milorada Dodika i raštimanog orkestra iz Republike Srpske, koji pokušava djelovati ozbiljno u svojim reakcijama, u stvarnosti izgleda smiješno i jadno nakon nedavnog odlaska u taj isti Sud i tužilaštvo i praktično njihovog formalnog priznanja.

- Naravno dok raštimani orkestar svira staru melodiju poput pokvarene ploče u isto vrijeme pravni tim podnosi zahtjev da se kazna zatvora otkupi, vjerovatno zato što Sud BiH ne postoji. Naravno da sam svjestan kako će biti još natezanja oko provođenja pravosnažne presude Suda i odluke CIK-a, ali da ponovim još jednu činjenicu, svaka Država na kraju pobijedi u sukobu s onima koji krše zakone - navodi Nikšić.

Dalje, ističe da je svoj bijes i nemoć Milorad Dodik iskazao izjavama o navodnoj mržnji muslimana, te sprečavanjem legitimno izabranog potpredsjednika Republike Srpske Ćamila Durakovića da regularno obavlja svoju funkciju.

- To samo pokazuje njegovu frustraciju Bošnjacima koji ne pristaju na njegove udare na pravni poredak i napad na institucije Bosne i Hercegovine. Naprotiv uporno radimo na izgradnji i jačanju državnih institucija koje će svakim danom, svakom novom odlukom koju donesu institucije stručno, neovisno i neprostrasno, jačati državu Bosnu i Hercegovinu. Svjesni su toga i u Republici Srpskoj i upravo im najviše smeta što im mi nismo partneri koji će im svojim populističkim djelovanjem davati alibi za ovakve postupke - dodaje premijer Nikšić.

S druge strane, kaže, Dodikov pokušaj demonstracije sile prema Ćamilu Durakoviću, potpredsjedniku Republike Srpske, pokazuje da je njegov odnos i prema Ustavu Republike Srpske isti kao i prema Ustavu Bosne i Hercegovine.

- Dok misli da mu koristi ok, čim pomisli suprotno za njega ne postoji ni Ustav ni Zakon. On se već godinama ponaša po principu Republika Srpska to sam ja, nalaže poslušnim navodno narodnim zastupnicima donesite zakon, poništite zakon, malo ne priznajemo Sud,Tužilaštvo, SIPA, CIK, pa ih malo priznajemo, pa opet nećemo priznavati, što je u stvari najbolja potvrda opravdanosti pravosnažne presude Suda BiH - pojašnjava Nikšić.

U nastavku svoje reakcije Nikšić ističe:

- Zato je Dodikov potez prema potpredsjedniku Durakoviću svojevrstan udar i na pravni poredak entiteta na čijem je čelu bio do pravosnažne presude Suda BiH i odluke CIK-a o oduzimanju mandata. Zato sam u komunikaciji sa federalnim ministrom za raseljene osobe i izbjeglice pokrenuo aktivnosti na iznalaženju načina da u Federaciji Bosne i Hercegovine osiguramo podršku Ćamilu Durakoviću u obnašanju njegovih dužnosti potpredsjednika Republike Srpske. Potpredsjedniku koji je po Ustavu dužan zagovarati jednakopravnost i vladavinu prava, te štititi interese svih građana entiteta Republika Srpska. Ćamil Duraković neće ostati bez podrške i osiguranja osnovnih uslova za rad i obnašanje dužnosti na koju je izabran u skladu sa Zakonom. Mi ćemo se pobrinuti oko toga djelima kojim moramo pokazati da je Bosna i Hercegovina država u kojoj svačije dostojanstvo i temeljna prava imaju istu vrijednost. Ako već Dodiku nije stalo do zaštite dostojanstva institucije koja nosi naziv entiteta u koji se kune, mi nemamo problem da stanemo u zaštitu naših kolega i prijatelja, javnih dužnosnika institucija Bosne i Hercegovine na svim nivoima. Ćamil Duraković neće ostati usamljen i prepušten bilo čijoj sujeti. Pobrinućemo se da tako ne bude.