Neurologinja Azra Alajbegović za “Avaz”: Moždani udar je bolest od koje se umire

Nakon što je ministru za javna ulaganja Srbije, Darku Glišiću, iznenada pozlilo tokom gostovanja u jutarnjem programu televizije Pink zbog, kako prenose mediji, moždanog udara, pitali smo stručnjake koliko su ovakva stanja ozbiljna i kako ih prepoznati na vrijeme.

Moždani udar je jedna od najsmrtonosnijih bolesti današnjice, treći je uzrok smrti u svijetu i vodeći uzrok invaliditeta. Može pogoditi svakoga, u bilo kojem trenutku, a brzina reakcije često odlučuje između života, smrti i trajnih posljedica.

Vrijeme je presudno

O tome koliko je važno znati prve simptome i razumjeti razliku između tipova moždanog udara, za “Avaz” govori neurologinja dr. Azra Alajbegović.

- Moždani udari se dijele na ishemijske i hemoragijske, a svaki od njih ima svoju kliničku sliku, terapiju i prognozu. Kada pukne krvna žila u mozgu, dolazi do izlijevanja krvi u moždano tkivo. Lobanja je zatvoren prostor, krv tada pritišće mozak i dolazi do pritiska na moždano stablo, tamponada, gdje se nalaze centri za disanje. To može dovesti do gubitka svijesti, prestanka disanja i smrti – pojašnjava dr. Alajbegović.

Kod ishemijskog moždanog udara, dolazi do začepljenja krvne žile trombom (ugruškom), zbog čega dio mozga ostaje bez kiseonika.

– Vrijeme je presudno. Ako se ishemijski udar prepozna na vrijeme, moguće je primijeniti terapiju koja otapa tromb. Imamo prozor od tri do pet sati za lijek trombolizu, jer moždano tkivo bez kisika umire za samo dvije minute – naglašava ona.

Simptomi su brojni i raznoliki, zavisno o tome koji je dio mozga pogođen.

– Pacijent može imati utrnulost jedne strane tijela, slabost ekstremiteta, iskrivljena usta, poremećaj govora (ne može da govori, ne razumije), glavobolju, grčenje mišića, pa čak i epileptične napade. Može se javiti i poremećaj svijesti ili pospanost. Svaki dio mozga može dati drugačiji signal – kaže dr. Alajbegović.

Faktori rizika

Kod hemoragijskog udara, koji nastaje kada krvna žila pukne, često je uzrok aneurizma proširenje krvne žile koje, ako se ne liječi, može eksplodirati.

– U takvim slučajevima, pacijent mora što prije biti prebačen u specijalizovanu ustanovu gdje se ta žila može izolovati ili hirurški sanirati kako bi se zaustavilo krvarenje – pojašnjava ona.

Faktori rizika za moždani udar su brojni i dobro poznati: visok krvni pritisak, masnoće u krvi, dijabetes, stres, nasljedne bolesti, ali i dugogodišnje degenerativne promjene na krvnim sudovima.

– Hemoragijski udar ima visoku smrtnost, čak 70 posto pacijenata ne preživi, dok se od preživjelih samo dio uspije potpuno oporaviti. Kod ishemijskog udara, smrtnost je manja, oko 30 posto, ali trećina preživjelih ostaje s teškim invaliditetom, trećina s umjerenim, a samo trećina se u potpunosti oporavi – zaključuje dr. Alajbegović.