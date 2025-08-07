Ustavni sud RS: Prihvatljiv zahtjev Bošnjaka o zakonu o rezervnom sastavu policije RS

Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS utvrdilo je da je prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zakonu o izmjeni i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima koji je Narodna skupština RS usvojila na sjednici održanoj 3. jula 2025. godine, piše Istraga.ba .

U obrazloženju Odluke o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka stoji da se Klub za pokretanje postupka odlučio imajući u vidu “ulogu policije u agresiji na Bosnu i Hercegovinu pa i u genocidu u Srebrenici, te aktuelnu popunjenost policijskih struktura bošnjačkim konstitutivnim narodom koja je suprotna članu 97. Ustava RS”, kao i da osporeni zakon ne obezbjeđuje “mehanizme zaštite bošnjačkog naroda u pogledu zastupljenosti u pomoćnim policijskim snagama”, te izaziva uznemirenost građana i međunarodne zajednice.

- Imajući u vidu navedeno, Vijeće je utvrdilo da je u konkretnom slučaju provedena procedura saglasno Amandmanu LXXXII na Ustav RS, kojim je dopunjen član 70. Ustava te da su ispunjene ostale procesne pretpostavke za prihvatljivost zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zakonu o izmjeni i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima - stoji u Odluci Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda RS.

Ustavni sud RS će o meritumu odlučivati naknadno.