Video / Fatih Subašić ispisao historiju: Sa 11 godina uz pomoć oca se popeo na vrh Ararat visok 5.137 metara

Fatih Subašić, jedanaestogodišnji član Planinarskog društva "Visočica" iz Sarajeva, popeo se na najviši vrh Turske – Ararat, visok 5.137 metara. Time je postao treći najmlađi planinar na svijetu koji je osvojio ovaj simbolični i zahtjevni vrh.

U intervuju za "Avaz TV" zajedno sa svojim ocem Nihadom Subašićem, govorio je o postignućima, uspjehu, ali i budućim planovima kada je riječ o planinarenju. U ovom tekstu smo izdvojili najzanimljivije izjave, a kompletan videointervju pogledajte u prilogu.

2' - Ljubav se javila prije pet godina, kada je bila korona. Moj otac je išao na planine i meni je nedostajao moj najbolji drug, istakao je Fatih.

4' - Vrh Ararata je specifičan i zanimljiv. Zato smo ga i izabrali. Ta planina zahtjeva mnogo treninga, priprema. Spremali smo se ozbiljno pripremama, treningu i svemu onome što zahtjeva jedan ovakav poduhvat, ističe Nihad Subašić, otac malog Fatiha.

7' - Fatih ističe da ono što je zapamti od putovanja, pored samog vrha, jesu anegdote dok je ruta trajala. Ispričao je da su ga u jednom trenutku prijatelji od oca mu nosili.

10' - Budem ponosan na sebe kada se popnem na vrh. Sljedeća planina na koju se pripremam da idem jeste Kilimandžaro. I najvjerovatnije ću je osvojiti, kaže Fatih.

13' - Njegov otac ističe da je Fatih najbolji ambasador u BiH, te da svi treba da budu ponosni na njega.

15' - Ponosan sam na sebe i svi su ponosni na mene. Dobio sam i poklone od porodice, ističe Fatih.

17' - Visina s kojom smo se susreli, nije mala. Već kad dođete na visinu preko 2000 metara vi drugačije dišete i razmišljate, ističe Fatihov otac.

21'- Važno je bilo da ima dovoljno tečnosti, da je hod usaglašen sa disanjem. Odmorili smo se kada smo došli, regenirali se na način na koji je to predviđeno, ističe Nihad Subašić, Fatihov otac.

23' - Putovanje je trebalo trajati pet dana, ali zbog vremenskih uslova morali smo sve završiti u tri dana, kazao je Nihad Subašić.

26' - Uvijek mi teško padne hladnoća na velikim visinama. Vjetar i zima, ali kada se popnem na vrh i vidim pogled, sve to prođe, kazao je Fatih.

28' - Ako neko želi da nešto proba, onda ne treba da bude u kavezu, jer ptica koja je u kavezu ne može da leti, kazao je Fatih za kraj.

