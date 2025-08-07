Raj na zemlji u centru Bosne i Hercegovine: Čardaci u Vitezu dnevno primaju i do 2.000 posjetilaca

Pravi mali raj na zemlji nalazi se u Srednjo-bosanskom kantonu, a riječ je o Čardacima koji su smješteni u Vitezu.
Ako ste željni dobre hrane, zabave i razonode, onda je ovo pravo mjesto za vas.
REPORTAŽA
Ovaj turistički kompleks ima četiri zvjezdice, a sve je počelo 2010. godine, sa izgradnjom restorana kod mlina, koji je bio znatno manji u odnosu na današnji. Naredne godine otvorena je prva faza vodenog parka - dva bazena sa toboganima i velikim vanjskim šankom.
Iste godine je krenula je izgradnja etnosela. Na samom početku izgradnje ovog kompleksa bilo je oko 15-tak kućica, sa smještajem za oko 60-tak ljudi. Godinu dana kasnije je otvorena Pivnica „Crni Mačak“. Pivnica je na samom početku imala oko 30-tak sjedećih mjesta, a sada je na više od 200 u zatvorenom prostoru, a u bašti je oko 160. Dva dodatna bazena izgrađena su u istoj godini, 2012., a to je 25-metarski bazen za plivanje i bazen za skokove. Otvoren je još jedan dodatni otvoreni vanjski šank, cocktail bar, a 2014. godine otvoren je smještajni dio i prva dvorana za seminare sa stotinjak sjedećih mjesta. Potom je uslijedilo proširenje pivnice i restorana, kuhinje, te drugih postojećih sadržaja.
Spa centar je otvoren 2015. godine, prvi dio se sastojao od dvije saune i jednim manjim bazenom sa slanom vodom. Druga faza proširenja spa centra je bila prije dvije godine, gdje je dodat hidromasažni bazen, hladna soba i napravljeni su zatvoreni bazeni. Fitness centar je napravljen 2019. godine i objekat je dosta veliki, sa više dvorana različitih za kombinirane funkcionalne treninge, aerobike, plus bodybuilding teretana. Kapacitet smještajnih jedinica je 58, za oko 150 ljudi, ovisno o rasporedu spavanja.
Sve ukupno, na ovom području se nalazi pet bazena – jedan rekreacijski sa toboganima, dječiji bazen s toboganom, 25-metarski bazen za plivanje, još jedan dodatni sa dodatnim rekreacijama i dodatnim toboganima, te bazen dubine četiri metra za skokove. U zatvorenom prostoru postoje dva bazena i jedan na terasi, te jedan sa slanom vodom.
Sezona u Vodenom parku „Ribica“ – Vitez ove godine je otvorena 5. juna.
Broj posjetilaca na dnevnom nivou u vrijeme ljetne sezone je od hiljadu do dvije hiljade ljudi. Ovaj kompleks ima stalne goste, a protok ljudi je veliki. Ljetna sezona kupanja počinje u junu, a završava se krajem osmog, početkom devetog mjeseca.
Posjetioci koje smo sreli jučer u Čardacima oduševljeni su, pa je tako bilo i onih iz Banja Luke, Zenice, Uskoplja, Italije.
Kako nam je kazao Sergej Milešić, ovo mjesto je jako lijepo, te ga šum rijeke, te predivni prizori prirode vraća u stara vremena.
Istog mišljenja je i Stojan Sumonja iz Banja Luke, koji za „Dnevni avaz“ ističe da mu je najbolja u ovom kompleksu pastrmka ala chef.
Adnan Zaimović, profesor sporta i tjelesnog odgoja djecu iz Zenice dovodi kako bi ih obučavao u sklopu ljetne škole, a kaže kako su uslovi odlični za to.
Zaimović svake sedmice trenira brojnu djecu. Dopada mu se domaćinska atmosfera.
