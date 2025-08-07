Suspendovana ministrica Mesihović zatražila mandat u Skupštini KS

Suspendovana ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Adna Mesihović (Za nove generacije) zatražila je mandat u Skupštini KS, potvrđeno je za portal „Avaza“.

Iako je mandat trebao biti ustupljen Tariku Jažiću na mjestu Damira Marjanovića (Za nove generacije) koji se povukao iz Skupštine, to nije bilo prihvatljivo za Mesihović jer je ona trebala biti u Skupštini KS.

Rješenje o suspenziji Mesihović ranije je izdato na zahtjev premijera Nihada Uka.

Suspendovanoj ministrici je nešto ranije ukinut pritvor nakon što je, uz Ibrahima Obhođaša, dekana Fakulteta informacionih tehnologija Sveučilišta "Vitez" i pomoćnicom u ministarstvu Dženitom Viteškić, uhapšena u okviru akcije "Koverta".