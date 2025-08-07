SSSBiH: Odluka o masovnom angažovanju stranih radnika može pogoršati već postojeće probleme

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (SSSBiH) zabrinut je zbog potpisivanja protokola kojim se olakšava angažovanje stranih radnika i to u trenutku kad statistički podaci pokazuju, kako su naveli, povećanje broja nezaposlenih. Taj potez, zajedno s pozivima vlasti da se dijaspora vrati, postavlja ozbiljna pitanja o dosljednosti politike i prioritetima vlasti u pogledu zapošljavanja i ekonomskog razvoja.

- Vlasti ove zemlje pozivaju dijasporu da se vrati i pomogne u obnovi BiH, istovremeno potpisuju sporazume koji omogućavaju masovni uvoz stranih radnika. Smatramo da je to kontradiktoran pristup koji zbunjuje građane i radnike, posebno kad se uzme u obzir da domaća radna snaga već ima teškoće u pronalaženju zaposlenja. Umjesto da se fokusiramo na politiku koja bi stvorila povoljne uslove za povratak naših ljudi iz inostranstva, vlasti biraju lakši put – uvoz radne snage iz drugih zemalja - navodi se u saopćenju SSSBiH.

Pogoršavanje problema

- Taj pristup ne samo da zanemaruje prava domaćih radnika, već dovodi u pitanje i iskrenost poziva dijaspori da se vrati u domovinu. Dok broj nezaposlenih u BiH raste vlasti ne prepoznaju pravi problem, sve više ljudi iz zemlje odlazi u potragu za boljim životnim uslovima. Oni koji ostaju suočavaju se s niskim platama, nesigurnim radnim mjestima i lošim uslovima rada. Umjesto da se uđe u ozbiljan dijalog o poboljšanju uslova za zapošljavanje domaćih radnika i povratak naših ljudi iz dijaspore, odluka o masovnom angažovanju stranih radnika može samo pogoršati već postojeće probleme na tržištu rada - ističu.

Konkretne mjere

Sindikat poziva vlasti da stvore uslove za povratak dijaspore, uz konkretne mjere koje podstiču investicije, zapošljavanje i siguran rad u BiH 'a ne da šalju kontradiktorne poruke koje će samo dodatno obeshrabriti povratnike'.

- Pozivamo vlasti da ugrade zaštitu za domaće radnike i obezbijede im prednost na tržištu rada kako bi se osigurao njihov ekonomski položaj i doprinos društvu; investiraju u obrazovanje i obuku domaće radne snage da bi naši ljudi bili konkurentni na tržištu i imali priliku da popune radna mjesta koja trenutno ostaju prazna; povećaju socijalnu sigurnost radnika kroz adekvatnu zaštitu prava radnika i unaprjeđenje radnih uslova kako bi se spriječila dalja migracija i smanjila potreba za stranim radnicima. Sad je trenutak da se postave temelji za dugoročni razvoj tržišta rada, koji će se zasnivati na pravima i interesima radnika a ne na brzim rješenjima koja mogu dugoročno naškoditi društvu - saopćeno je iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.