Radulović: SDS ne smatra ozbiljnom Dodikovu najavu referenduma, iza kulisa se dešavaju neke trgovine

Nakon što je predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik najavio referendum, oglasio se predsjednik Glavnog odbora i v.d. predsjednika SDS-a Jovica Radulović, ističući da to nije ozbiljan plan rukovodstva RS jer je Dodik već potvrdio da prihvata presudu.

Radulović je istakao da je u ovom trenutku "RS potrebna nacionalno odgovorna politika nakon dešavanja u vezi predsjednika RS-a Milorada Dodika".

Ukazao je na činjenicu da je predsjednik RS Milorad Dodik uputio zahtjev da otkupi kaznu, što govori da je prihvatio presudu i zbog toga SDS ne smatra ozbiljnim njegove najave o referendumu s pitanjem da li treba prihvatiti presudu.

Radulović podsjeća da je Dodik još u januaru najavio referendum o nezavisnosti ukoliko bude osuđen.

- Sada je to zaboravljeno i evoluiralo je u referendum o tome da li treba prihvatiti presudu koju je već prihvatio. Neće me iznenaditi da pod pritiscima zaboravi i na ovu najavu, kao što je zaboravio da je zabranio rad Suda i Tužilaštva BiH pa se pojavio pred njima, ili da se odluka o referendumu kiseli u nekim fiokama kao što se dvije godine kiselila odluka o referendumu o Sudu i Tužilaštvu BiH dok je on trgovao njom – navodi Radulović.

Na kraju je istaknuo da "poigravanje emocijama ljudi ne donosi nikakvu korist ni Dodiku lično ni RS-u", ukazujući na neodlučnost rukovodstva RS-a da održi sjednicu Narodne skupštine RS.

- Sama činjenica da se sjednica Narodne skupštine RS planira za četvrtak, pa pomjera za petak, pa onda ponovo pomjera za iduću sedmicu, govori da se iza kulisa dešavaju neke trgovine - poručio je Radulović.