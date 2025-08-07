Narodni front bijesan na Stanivukovića: To što on predlaže da sve stranke imaju jednog kandidata je stvarno suludo

Iz Narodnog fronta oglasili su se nakon današnje konferencije Draška Stanivukovića, lidera PDP-a poručivši da je ova press konferencija bila potpuno predvidiva i očekivana.

- Rekao je sve ono o čemu javnost bruji danima, a to je da mora da igra kako Dodik svira - naveli su u Narodnom frontu, na čijem je čelu Jelena Trivić.

Iz ove stranke poručuju Stanivukoviću da on nema pravo da bilo koga predlaže i imenuje kao kandidata na eventualnim prijevremenim izborima, jer je saopćio stav da njegova stranka neće učestvovati na takvim izborima.

- To što on predlaže da sve stranke imaju jednog kandidata je stvarno suludo. Da zajedno sa SNSD-om i njihovim satelitima nastupamo pod istim krovom može da predloži samo onaj ko bi želio da se predstavi kao opozicija, a sarađuje sa vlastima. Ko bi drugi mogao da predloži da se opozicija ujedini sa onima koji su godinama pljačkali ovu zemlju i bogatili se preko grbače ovog naroda - upitali su iz Narodnog fronta.

"Ne zaslužuju ruku spasa"

- Oni koji su nas raselili i ekonomski uništili ne zaslužuju ruku spasa. Ako Stanivuković smatra da treba s njima da se solidariše, nek izvoli, ali nek ne uvlači sve nas u to pod izgovorom patriotizma. Stanivuković tek treba da nauči šta je to patriotizam - oštro poručuju iz Narodnog fronta.

Narodni front smatra „da opozicija ne treba da čeka SNSD da nešto ponudi, jer su nas upravo oni svojom neprincipijelnom politikom i doveli u ovaj jako težak političko-pravni momenat iz kojeg, kao RS, moramo što prije izaći. Dodaju da u opoziciji ima dovoljno iskrenih, odgovornih i patriotski orijentisanih ljudi da te odgovore pronađu i ponude i mimo SNSD-a i Dodika koji su srozali institucije RS i samu RS“.

"Kralj društvenih mreža"

Isto tako smatraju da će najšire članstvo PDP-a izaći na eventualne prijevremene izbore i da će birati onog koga opozicija predloži.

- Predlažemo Stanivukoviću da nastavi i dalje da bude kralj društvenih mreža, da raste u simbiozi koju je sam stvorio, a da ozbiljnu politiku prepusti ljudima koji žele iskrene promjene - poručuju na kraju iz Narodnog fronta.